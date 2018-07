Sob chuva, Marcos Gomes vence etapa da Stock Car

CASCAVEL - No dia anterior, quando conseguiu uma surpreendente pole position, Marcos Gomes já tinha dito que seu carro estava se comportando muito bem em pista molhada e que torcia para chover novamente, durante a corrida deste domingo. E acabou acontecendo o que ele esperava: sob chuva, venceu a sexta etapa da temporada da Stock Car, disputada no circuito de Cascavel (PR), voltando a ganhar uma prova da categoria após quase quatro anos de jejum.

Para chegar à sua quinta vitória na Stock Car, dando a volta por cima na carreira após uma suspensão por doping no ano passado - como punição, cumpriu seis meses de suspensão -, Marcos Gomes contou com uma certa dose de sorte. No treino de classificação de sábado, ele ficou com a pole position por ter feito sua volta quando a pista começou a secar, ao contrário dos primeiros colocados do campeonato, que entraram antes e foram mal na sessão.

Assim, Marcos Gomes saiu na pole position neste domingo, tornando-se o sexto piloto diferente em seis etapas da temporada a largar na frente, e ainda contou com mais chuva para ganhar de ponta a ponta. "Persigo essa vitória desde 2010. Tive várias oportunidades, mas estava muito difícil vencer. Cometi alguns erros por estar nervoso, mas essa vitória vem para isso, para limpar toda essa falta de sorte que vinha acontecendo comigo", comemorou.

Com a chuva, a corrida deste domingo já começou com o safety car na pista, por questões de segurança. E também teve vários acidentes, como o que aconteceu na última volta, envolvendo Daniel Serra. Diante disso, a prova terminou com bandeira vermelha, o que invalidou os resultados daquela volta - foram considerados o da anterior para definir a classificação final. Assim, Júlio Campos ficou em segundo lugar e Ricardo Sperafico foi o terceiro.

Ao terminar a corrida em sexto lugar, após ter largado apenas em 16º, Ricardo Maurício assumiu a liderança do campeonato. Para isso, ele ultrapassou o atual campeão Cacá Bueno, que tinha conseguido apenas a 23ª posição no grid e não passou da 11ª colocação na etapa de Cascavel. Agora, portanto, passa a ser o terceiro na classificação da Stock Car, atrás também de Daniel Serra, que, mesmo com o acidente na última volta, ficou em quinto na prova.

"Parecia um rali, muita lama e nenhuma visibilidade, uma corrida muito difícil", comentou Ricardo Maurício, que passou a liderar o campeonato com 111 pontos, contra 110 de Daniel Serra e 106 de Cacá Bueno. Agora, a Stock Car dá uma parada de quase dois meses. A sétima das 12 etapas da temporada está prevista para acontecer somente no dia 11 de agosto, no circuito de rua de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.