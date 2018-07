Sob chuva, Pedrosa vence 3ª prova seguida na MotoGP

A corrida deste domingo foi disputada com a pista úmida e precisou ser encerrada antes do fim, na 13ª volta, em razão da chuva que atingiu o circuito de Sepang. A previsão inicial era de que fossem disputadas 20 voltas, o que não aconteceu. Mesmo assim, o pilotos receberam a pontuação total.

O espanhol Jorge Lorenzo, da Honda, conquistou a pole position no sábado e manteve a dianteira na largada. Ele passou a ser perseguido por Pedrosa e ambos abriram larga vantagem para os demais concorrentes. Na 10ª volta, Pedrosa ultrapassou o compatriota e assumiu a liderança, que não seria mais ameaçada.

Quando a chuva apertou, vários pilotos sofreram quedas, entre eles Cal Cal Crutchlow, Randy de Puniet e Iván Silva. A situação levou a organização a paralisar a etapa da Malásia, exatamente no momento em que o australiano Casey Stoner, terceiro colocado, começava a diminuir a diferença para Lorenzo.

O reinício da prova chegou a ser cogitado, o que não aconteceu. Assim, a vitória de Pedrosa foi confirmada, com Lorenzo e Stoner completando o pódio. Eles foram seguidos pelos pilotos da Ducati, o norte-americano Nicky Hayden, na quarta posição, e o italiano Valentino Rossi, em quinto lugar.

O espanhol Álvaro Bautista terminou em sexto lugar, à frente dos compatriotas Héctor Barbera e Aleix Espargaró. O britânico James Ellison e o checo Karel Abraham completaram as 10 primeiras colocações da etapa malaia da MotoGP.

O resultado da prova deste domingo manteve Lorenzo na liderança do campeonato, com 330 pontos, 23 a mais do que Pedrosa. A próxima etapa da temporada 2012 da MotoGP será realizada no próximo domingo, com a disputa da etapa da Austrália, no circuito de em Phillip Island.

Confira a classificação final da etapa da Malásia da MotoGP:

1º. Dani Pedrosa (ESP/Honda), 13 voltas em 29min29s049

2º. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), a 3s774

3º. Casey Stoner (AUS/Honda), a 7s144

4º. Nicky Hayden (EUA/Ducati), a 10s518

5º. Valentino Rossi (ITA/Ducati), a 16s759

6º. Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda), a 17s276

7º. Héctor Barberá (ESP/Pramac Ducati), a 50s282

8º. Aleix Espargaró (ESP/Aspar), a 51s585

9º. James Ellison (GBR/Paul Bird), a 56s676

10º. Karel Abraham (RCH/CAB Ducati), a 57s622

11º. Danilo Petrucci (ITA/Ioda), a 1min02s805

12º. Michele Pirro (ITA/Gresini Honda), a 1min0s2891

13º. Andrea Dovizioso (ITA/Tech 3 Yamaha), a 1min28s989

Não completaram:

Roberto Rolfo (ITA/Speed Master)

Stefan Bradl (ALE/LCR Honda)

Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha)

Randy de Puniet (FRA/Aspar)

Iván Silva (ESP/Avintia)

Colin Edwards (EUA/Forward)

Ben Spies (EUA/Yamaha)