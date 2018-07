Sob chuva, Uruguai desembarca no Recife para estreia

RECIFE - A seleção do Uruguai desembarcou no Recife no início da madrugada desta quinta-feira após 8 horas de viagem para a disputa da Copa das Confederações. Os atuais vencedores da Copa América estreiam na competição no próximo domingo, na Arena Pernambuco, em duelo contra a Espanha, às 19 horas, pela primeira rodada do Grupo B.

O desembarque do voo, que veio da Venezuela, no Aeroporto Internacional dos Guararapes foi sob forte chuva, assim como aconteceu com a seleção espanhola, que chegou horas antes. A viagem, aliás, sofreu um pequeno atraso, porque o avião precisou ser abastecido, o que inclusive levou a programação da seleção uruguaia ser alterada.

Ao contrário do que estava previsto inicialmente, o Uruguai só vai treinar nesta quinta-feira no período da tarde, às 16 horas, no Estádio do Arruda. A atividade no estádio do Santa Cruz estava marcada para esta manhã, mas a comissão técnica decidiu dar um descanso ao elenco após a desgastante viagem.

O Uruguai chega ao Brasil para a disputa da Copa das Confederações com a moral elevada após vencer a Venezuela, em Puerto Ordaz, por 1 a 0, na terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2014. Assim, a equipe ultrapassou exatamente os venezuelanos e assumiu o quinto lugar no torneio classificatório.

Atualmente em 19º lugar no ranking da Fifa, a seleção do Uruguai se classificou para a Copa das Confederações ao vencer a Copa América em 2011. Esta será a segunda participação da equipe no torneio. Em 1997, os uruguaios terminaram a competição em quarto lugar.

Após a estreia neste domingo contra a Espanha, o Uruguai volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando vai enfrentar a Nigéria em Salvador. Depois, eles voltam ao Recife para encerrar a participação no Grupo B da Copa das Confederações contra o Taiti, no dia 23 de junho.