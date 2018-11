Sob forte segurança, troféu do Super Bowl está em São Paulo

Um dos troféus mais cobiçados do esporte mundial está em São Paulo cercado de seguranças e sendo monitorado 24 horas por dia. A taça Vince Lombardi, que será entregue ao vencedor do Super Bowl LIII no dia 3 de fevereiro, em Atlanta, ficará no Brasil até quinta-feira. "Ela chegou nesse fim de semana. O Bradesco está fazendo uma séria de ativações internas e agora o troféu veio aqui para o nosso escritório em São Paulo", explicou Rodrigo Bochicchio, diretor de marketing da Visa.

Existe uma série de protocolos que precisam ser seguidos para garantir que o famoso objeto não tenha problemas. Um segurança foi buscar o troféu nos Estados Unidos e trouxe em uma mala de mão no avião. "Tem uma equipe de segurança e um protocolo da própria NFL, que é feito com o time global da Visa. Tem segurança que fica 24 horas junto com o troféu e acompanha o tempo todo", afirmou o executivo.

Antes de vir ao Brasil, o objeto esteve em outros países do continente americano, como México, Panamá e Guatemala. Um outro procedimento que é adotada é que não se pode colocar a mão na taça. Tanto que a equipe de segurança utilizou luvas para colocar dentro de uma redoma de vidro. Com isso as pessoas podem olhar, tirar foto, mas sem tocar. "Só podem tocar jogadores que já foram campeões e oficiais", disse Rodrigo Bochicchio.

Ao contrário dos dois últimos anos, a taça não ficará exposta em eventos abertos ao público. Nas outras vezes que esteve no Brasil, foi um grande sucesso. "A gente levou em shopping e foi incrível. Na primeira vez, a gente não sabia qual seria o fervor. E no dia da exposição tivemos fila do começo ao fim do dia. Os seguranças me ligaram e falaram que o local precisava fechar e a fila ainda era gigante. Foi um sucesso mesmo. Sempre seguimos os protocolos e nunca ocorreu nada com o troféu", comentou.

A presença do Vince Lombardi no Brasil é semelhante a da Taça Fifa, da Copa do Mundo, que percorreu centenas de cidades brasileiras na Copa do Mundo de 2014. Claro que com as devida proporções, até porque o futebol é o esporte mais popular do País e o futebol americano, apesar de crescer em popularidade, ainda não chega perto à tradicional modalidade da bola redonda. De qualquer forma, o troféu dado ao campeão do Super Bowl é uma relíquia.

O troféu, feito em prata, foi criado em 1967 e feito pela conceituada joalheria Tiffany em Cumberland, no Estado de Rhode Island. Pesa 3,2 quilos e tem 56 centímetros de altura e foi desenhada por Oscar Riedener, que fez o primeiro esboço em um guardanapo. A primeira conquista dela foi em 1967, quando o Green Bay Packers ganhou o Super Bowl comandado pelo técnico Vince Lombardi.

A 53ª edição da final da National Football League (NFL), a liga de futebol americano dos Estados Unidos, será no Mercedes-Benz Stadium. Entre os cotados para estar na decisão estão o New Orleans Saints, de Drew Brees, o Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, e o Los Angeles Rams, de Jared Goff, todos eles atuando na função de quarterback.