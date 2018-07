Queniano e ucraniana vencem Maratona de Los Angeles sob neblina

Kirui, de 27 anos, disputou a liderança ombro a ombro com Willie Koitile, mas conseguiu assumir a ponta no quilômetro final para cruzar a linha de chegada com o tempo de 2h13min07s.

O pódio da prova masculina foi completado com Koitile (2h13min25s) levando a medalha de prata e o então campeão Daniel Limo fechando a maratona na terceira colocação com o tempo de 2h13min52s.

Mais confortável na prova feminina, Nataliya, de 33 anos, liderou de ponta a ponta até fechar os 42 quilômetros com o tempo de 2h30min40s, com Serkalem Abrha, da Etiópia, em segundo lugar (2h32min24s), e Julia Budniak, da Polônia, em terceiro (2h44min44s).