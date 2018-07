Sob pressão, Adriano deve 'estrear' domingo

Adriano está próximo, enfim, de fazer sua "estreia" no Corinthians, domingo, no Pacaembu, contra o Atlético-PR. As atuações abaixo da crítica nos minutos em que esteve em campo nas duas partidas que jogou foram responsáveis por essa parada emergencial. A ideia agora é só relacioná-lo para o próximo jogo se ele tiver condições de atuar pelo menos 15 minutos em nível aceitável.

Se Adriano realmente for para o jogo de domingo será uma decisão por critérios técnicos e físicos, mas que também servirá para acalmar o ânimo de parte dos dirigentes, insatisfeitos com o pouco comprometimento do atacante, que tem dificuldade para perder peso.

Tite não quis confirmar o retorno do jogador, que tem até mostrado alguma evolução nos treinos, como ontem, no CT. Aparentemente está "mais fino" e dá sinais de que tem condição de atuar parte de um tempo em ritmo aceitável.

A demora para, de fato, Adriano "estrear" causa polêmica no clube e divide dirigentes. Muitos acham que a comissão técnica errou ao não obrigá-lo, mesmo sem poder jogar, a se concentrar com os outros.

Dizem que isso seria uma forma de fazer com que emagrecesse mais rapidamente, uma vez que passaria a comer observado pelos nutricionistas. "Isso atrapalharia o planejamento", defende-se Tite. "Se ele viajasse e concentrasse sem poder jogar, treinaria menos", argumenta.

Na segunda-feira, enquanto os jogadores que viajaram para enfrentar o América-MG folgaram, Adriano treinou à tarde no CT. Ele tem contrato até junho e recebe R$ 380 mil por mês- valor que pode atingir R$ 500 mil caso atinja certo número de jogos.

Time. O atacante Jorge Henrique fez treinos físicos ontem e pode até antecipar sua volta já contra o Atlético-PR, domingo. Já o meia Alex fará exames hoje para saber o grau de sua lesão muscular no coxa esquerda e continua como dúvida.