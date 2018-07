Sob pressão, Massa se diz confiante

O Felipe Massa do primeiro evento da Ferrari na temporada é um homem muito diferente do que terminou o campeonato de 2011. Ontem, na primeira entrevista do ano, em Madonna di Campiglio, na Itália, esbanjava autoconfiança. "Com um carro competitivo em qualquer condição, como espero que seja o nosso, não existe a diferença que vimos entre eu e Fernando (Alonso, seu companheiro de equipe)'', garantiu. Disse mais: "Sou capaz não só de lutar com ele como até mesmo de ser melhor''.

Quarta-feira, o diretor da Ferrari, Stefano Domenicali, deu um ultimato público ao brasileiro, ao lembrar que este é o seu derradeiro ano de contrato e, para permanecer na Ferrari, terá de produzir bem mais do que fez em 2010 e em 2011. "Temos de ser realistas, a temporada é crucial para ele (Massa) e o seu futuro", disse. "E esperamos muito dele'', acrescentou,

No ano passado, Domenicali havia declarado ao Estado, no fim de semana do GP do Canadá, que a falta de autoconfiança era o maior problema de Massa. "A cabeça é o mais importante para o resto funcionar'', afirmou ontem o brasileiro, surpreendentemente.

Sempre de bom humor, sem demonstrar sentir a enorme pressão sobre si, Massa disse estar consciente do desafio: "Este ano é muito importante para mim. Quero muito mais do que 2010 e 2011, estou bastante motivado, positivo comigo mesmo. A pressão sempre existiu, em especial num time como a Ferrari''.

Pode ser que, depois do primeiro teste com o novo carro italiano, dia 7 de fevereiro, em Jerez de la Frontera, na Espanha, ou na abertura do Mundial, dia 18 de março na Austrália, quando enfrentará a forte concorrência de Alonso e de outros adversários, o estado de espírito de Massa retorne ao estágio debilitado do ano passado. Mas seu comportamento sugere não se tratar de uma reação isolada, sem um trabalho interior mais profundo para resgatar o melhor de si. O piloto dá sinais de passar por um bom tratamento psicológico, o que ele não confirma.

Pedidos atendidos. "Meu otimismo vem de a equipe modificar o carro nas várias coisas que pedi. O modelo de 2012 será bem diferente'', explicou. "Os problemas que tive foram os mesmos de Alonso, mas apareciam mais em mim. Não pilotei ainda o carro, mas melhorá-lo para o meu estilo, depois de sofrer tanto, me dá confiança.''

Seus pneus, nas duas últimas temporadas, não aqueciam como deveriam, em especial os dianteiros e nas sessões de classificação, o que colaborou para ficar tão distante de Alonso no grid, dificultando o trabalho nas corridas também.

Massa prosseguiu com o discurso otimista: "Tenho certeza de estar, agora, muito mais forte psicologicamente e tranquilo para começar o campeonato'', deixando transparecer que deseja entrar logo na luta.

Os testes em Jerez e depois em Barcelona, de 21 a 24 de fevereiro, e de 1 a 4 de março, já começarão a responder se o Massa versão 2012 é o que ele diz, e sugere, ser ou então aquele que os campeonatos de 2010 e 2011 demonstraram.

Até mesmo o futuro da Fórmula 1 no Brasil pode estar associado aos resultados do piloto da Ferrari este ano. "Sei que a primeira metade da temporada será ainda mais importante para mim. As equipes grandes definem logo o que querem'', afirmou Massa.

Bronca espanhola. Já Alonso, de mal com a imprensa, limitou-se a responder às perguntas de maneira monossilábica. Era uma vingança do piloto espanhol à forma como sua separação da cantora espanhola Raquel del Rosario foi tratada por parte da mídia.

"Passamos por momentos difíceis, eu, Raquel, nossas famílias'', explicou Fernando Alonso ao Estado. "Cinco horas depois de emitirmos um comunicado havia todo tipo de especulação na internet, sem responsabilidade alguma, sem medir como são danosas essas ficções.''