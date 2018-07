Sob protestos, Fortaleza aprova isenção de impostos "Fortaleza deu hoje cheque em branco para a Fifa fazer o que quiser em 2014 na cidade." Com este desabafo o vereador Eron Moreira (PV) votou contra a matéria aprovada por 28 votos a 2, que isenta empresas ligadas à Copa de 2014 de impostos. A Câmara aprovou com isso a não cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para a organizadora do Mundial.