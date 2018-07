Soberano, Márquez conquista 11ª vitória na MotoGP em 2014

Superado na etapa da República Checa da MotoGP, o espanhol Marc Márquez voltou a retomar o seu domínio da temporada 2014. Neste domingo, o atual campeão mundial superou uma disputa acirrada com o espanhol Jorge Lorenzo e venceu a etapa da Grã-Bretanha, realizada no circuito de Silverstone.

O novo triunfo foi o 11º de Márquez em 12 etapas realizadas na atual temporada. E a vitória ampliou a sua vantagem na liderança do campeonato, afinal, agora o piloto da Honda soma 288 pontos, enquanto o segundo colocado, o espanhol Dani Pedrosa, está com 199. O italiano Valentino Rossi está em terceiro lugar com 189 pontos.

Pole position, Márquez voltou a ter problemas na largada e perdeu a liderança, assumida por Lorenzo, que havia vencido as duas corridas anteriores da MotoGP em Silverstone. O líder do campeonato, porém, logo se recuperou e assumiu a segunda colocação da prova britânica.

A partida daí, Márquez iniciou uma perseguição a Lorenzo e o ultrapassou na 13ª volta. O espanhol da Yamaha retomou a liderança duas voltas depois. Porém, na 18ª, a duas voltas do fim, Márquez conseguiu a ultrapassagem definitiva, na curva The Loop, para assegurar a sua vitória, garantida com uma vantagem de 0s732.

Após duelos com Pedrosa e o italiano Andrea Dovizioso, Rossi terminou a etapa britânica em terceiro lugar, subindo ao pódio pela terceira vez consecutiva em 2014. Pedrosa foi o quarto colocado, à frente de Dovisiozo, o quinto, do espanhol Pol Espargaró, que ficou em sexto lugar, e do alemão Stefan Bradl, o sétimo.

O italiano Andrea Iannone concluiu a corrida em oitavo lugar, seguido do espanhol Aleix Espargaró, que largou da quarta colocação, mas perdeu rendimento e foi apenas o nono neste domingo. Já o britânico Scott Redding assegurou a décima posição em Silverstone.

A temporada 2014 da MotoGP prossegue no dia 13 de setembro com a disputa da etapa de San Marino, a 13ª das 18 previstas para este campeonato, no circuito de Misano. Lorenzo venceu as três últimas edições da prova.