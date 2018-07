Soberano, Márquez conquista melhor tempo do dia na MotoGP

Prova após prova, treino após treino, o espanhol Marc Márquez segue dando provas de não ter adversários à altura na atual temporada da MotoGP. Nesta sexta-feira, ele deu sequência à sua rotina como mais rápido piloto da categoria ao cravar o melhor tempo do primeira dia de treinos livres para a etapa de Indianápolis, nos Estados Unidos.

Na parte final da segunda sessão, à tarde, Márquez anotou o tempo de 1min32s882, o suficiente para manter a hegemonia na temporada. Em nove provas disputadas até agora, o espanhol, atual campeão, venceu todas, cravou pole position em sete delas e a volta mais rápida também em sete.

Com a marca na parte final da atividade, ele desbancou o italiano Andrea Iannone, que vinha surpreendendo até então com o melhor tempo. Ele acabou ficando em segundo no dia, ao cravar 1min33s104. Completando as três primeiras colocações apareceu outro espanhol, Jorge Lorenzo, com 1min33s424.

O italiano Valentino Rossi, heptacampeão da categoria, foi o mais rápido no treino da manhã, mas precisou contentar-se apenas com a nona posição depois da segunda sessão, com o tempo de 1min33s598. Vice-líder da temporada, Dani Pedrosa foi o quinto, com 1min33s493. A quarta posição foi de Andrea Dovizioso, que cravou 1min33s432.

Com todos querendo tirar a vitória de Marc Márquez pela primeira vez em 2014, a etapa de Indianápolis acontecerá no domingo, às 15 horas (de Brasília). Antes, no sábado, será realizado o treino classificatório. Márquez é o líder da temporada com 225 pontos, seguido por Pedrosa, com 148, e Rossi, com 141.