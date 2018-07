Sóbis? Tinga? Rival não conhece ninguém

Celso Roth conhece bem o Mazembe. O treinador do Internacional estudou como joga o adversário e tem todas as informações sobre a equipe do Congo. Mas parece que os jogadores africanos estão desligados sobre os colorados.

Kazembe Mihayo, capitão do Mazembe, afirmou ontem que ainda não conhece ninguém do Inter. O máximo que ele e seus companheiros fizeram foi assistir a alguns vídeos do rival.

"Não tenho informações sobre o oponente. Não tenho ideia de quem sejam. Me preocupo com nossos jogadores", observou. "Mas não é preciso saber os nomes (do adversário) para se ter ideia de como eles jogam."

Apesar disso, o Mazembe promete surpreender o Inter. Sem modéstia, o técnico Lamine N"Diaye avisou que preparou algumas jogadas especiais para sair com a vitória. "Em um jogo tudo pode acontecer. Estou preparando algumas surpresas para o Inter", contou.