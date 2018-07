Sobraram só dois

Depois dos tropeços de Flu (2 a 1 para o América-MG), Fla (2 a 0 para o Coritiba) e Botafogo (2 a 0 para o Vasco), se pode afirmar - com a presunção de parafrasear a rainha do crime - que agora sobram dois na briga. Com quatro jogos pela frente, e mesma pontuação, Corinthians e Vasco concentram atenções em busca da quinta coroa. Os demais dependem de reviravolta histórica. Vai saber...

Os paulistas, vencedores em 1990, 1998/ 99 e 2005, no papel tinham percurso menos acidentado, com Ceará, Atlético-MG, Figueirense e Palmeiras. Já não é assim. Os dois primeiros lutam para não cair, os catarinenses vivem fase extraordinária e no último capítulo prevalecerá o peso de rivalidade centenária.

Os cariocas, que levaram em 1974, 1989, 1997 e 2000, se superam em duas frentes (jogam a semifinal da Copa Sul-Americana) e enfrentam Palmeiras, Avaí, Fluminense e Flamengo. Com perspectiva não tão devastadora quanto antes. O alviverde é um desânimo só, assim como os catarinenses condenados. O risco são os clássicos estaduais.

Favoritismo, portanto, questionável. E tomo o Corinthians como exemplo. Na semana passada, tinha barbada diante do lanterna América. Voltou de Minas com as mãos abanando, 2 a 1 nas costas e com enorme ponto de interrogação na cabeça. Jogou pouco e quebrou a cara.

Não era muito diferente contra o Atlético-PR, outro que frequenta a zona de rebaixamento. O início foi arrasador, com gols de Paulinho e Emerson em quatro minutos e alguns segundos. Euforia para os 37 mil viventes no Pacaembu e indício consistente de goleada a caminho. No mínimo vitória sem sustos nem desgaste. Sensação que prevaleceu no primeiro tempo, em que a turma de Tite jogou com a autoridade de líder.

Ilusão passageira, que os primeiros pingos de chuva levaram. Na etapa final, o Atlético-PR sacudiu a letargia, e a festa do pessoal da casa por pouco não gorou. Os paranaenses diminuíram com Paulo Baier e lascaram duas bolas na trave. O Corinthians ficou com a respiração ofegante até o apito final. A farra no estádio foi mais de alívio do que efeito de exibição convincente de time que, mesmo assim, só depende de si para ser campeão.

Quem assistiu ao jogo deve ter ficado encafifado com a queda brusca do desempenho corintiano na segunda parte. O que não é novidade, pois ocorreu em outros momentos do campeonato. Os resultados positivos - assim como as derrapadas dos concorrentes - mascaram o cansaço e o relaxamento que tomam conta do grupo. Essas deficiências não o tiraram do topo até agora; porém, são motivos de preocupação para os 200 metros finais dessa maratona.

Não dá para ficar sossegado ao ver o Corinthians abrir vantagem quase com gols relâmpagos, depois diminuir e diminuir a marcha e ficar perto do ponto morto. O primeiro chute ao gol do Atlético, na fase final, demorou mais de 20 minutos! E nem foi tão perigoso. A sorte, fora a incompetência dos demais, tem ajudado. Mas uma hora a boa fada se cansa e debanda para outra freguesia. Por isso, não custa relembrar conselho antigo e surrado, mas que funciona: "Ajuda-te pra ser ajudado". Ou seja: que o Corinthians jogue mais bola para continuar como candidato firme a outro caneco.

Dramas palestrinos. A crônica de ontem falava sobre a trajetória acidentada de Palmeiras e Cruzeiro na Série A de 2011. O alviverde empenhou-se em manter a apreensão de seus fãs com os 2 a 2 com Grêmio, depois de fazer 2 a 0 no Sul. Tem 42 pontos e não se espantou o fantasma da degola.

Profissionais merecem respeito, e sempre o terão de minha parte. Mas o que esperar de equipe que tem Leandro Amaro, Gerley, Tinga, Márcio Araújo, Patrik, Ricardo Bueno, Fernandão e Luan, dentre outros, que não são craques e ainda por cima se sentem acuados e inseguros?

O Cruzeiro bateu o Inter por 1 a 0, tem 37 pontos e segue ameaçado.

Os Palestras ainda vão sofrer...