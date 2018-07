Sochi apresenta tocha para Olimpíada de Inverno de 2014 na Rússia

SOCHI - O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014, apresentou nesta segunda-feira a tocha do evento, além de revelar os detalhes do revezamento, que começará a ser realizado em outubro. A tocha olímpica tem 95 centímetros de comprimento e peso de 1,8 quilos.

Ela é feita de alumínio e polímero, com formato de uma pena e a predominância das cores prata e vermelha. A prata representa, segundo os organizadores da Olimpíada de Inverno, o gelo, enquanto o vermelho simboliza o fogo.

O formato de pena tem como inspiração o folclore eslavo em torno do Pássaro de Fogo, uma criatura mítica, presente em contos populares, em que possui poderes mágicos. A tocha paralímpica é azul e também foi apresentada nesta segunda.

"A tocha é um símbolo fundamental do revezamento. A tocha de Sochi/2014 combina motivos tradicionais russos com a técnica mais recente na área de design. A elegante, extraordinária e radiante tocha de Sochi/2014 representa a beleza da Rússia e sua natureza multifacetada", disse Dmitry Chernyshenko, presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi.

O revezamento da tocha olímpica começará em 7 de outubro e percorrerá mais de 65 mil quilômetros até o dia 7 de fevereiro de 2013, quando será realizada a Cerimônia de Abertura dos Jogos de Inverno de Sochi.