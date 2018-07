Sochi diz que atrasos não afetarão Olimpíada de Inverno O presidente do Comitê Organizador da Olimpíada de Inverno de 2014 "não tem dúvidas" que todas as obras necessárias para o evento serão encerradas a tempo, apesar da informação de que há mais de 70 construções atrasadas na região onde serão as competições na Rússia.