Sochi tem muito a fazer para Jogos de Inverno, diz COI

SOCHI - O chefe de um grupo de inspeção do Comitê Olímpico Internacional (COI) disse que os eventos-teste realizados recentemente em Sochi, na Rússia, visando a Olimpíada de Inverno de 2014 receberam avaliação positiva, mas ressaltou que ainda há o que ser feito para que as competições sejam disputadas com êxito no próximo ano.

"Os comentários feitos pelas federações esportivas têm sido quase sempre positivos", disse Jean-Claude Killy, chefe da comissão de inspeção do COI, comentando os eventos-teste realizados em 10 das instalações que serão utilizadas nos Jogos de Inverno de 2014.

Os inspetores do COI estão em Sochi para uma visita de inspeção de dois dias. "Temos visto um grande progresso, mas ainda há muito a ser feito", disse Killy, sem detalhar o que a cidade russa precisa melhorar e realizar para o evento no ano que vem. "Estamos completamente certos do profissionalismo e competência das pessoas daqui", acrescentou.

As preocupações sobre os preparativos de Sochi aumentaram no mês passado, quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a demissão do vice-presidente do Comitê Olímpico da Rússia por causa dos atrasos e também dos custos elevados na construção da instalação do salto de esqui. A Olimpíada de Inverno de Sochi será realizada entre os dias 7 e 23 de fevereiro de 2014.