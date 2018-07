Sócios da Marina da Glória criticam fechamento do local

O sorteio das chaves das Eliminatórias da Copa de 2014 já havia provocado o fechamento do aeroporto Santos Dumont e, agora, atrapalhou a vida dos sócios da Marina da Glória, local do evento. Eles estão contrariados com a proibição de utilizar amanhã o espaço para mover seus barcos.

A determinação partiu da comissão de Segurança Pública, que envolve o Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança Pública do Rio, "para garantir a adequada segurança às autoridades presentes".

"Nunca vi isso. São coisas do Brasil. Lamentável", disse o instrutor de mergulho Rodrigo Campos, que trabalha na Marina. "Isso podia ser feito de uma forma diferente. Fazer o quê?"

O clima lá é de insatisfação. Um velejador ouvido pelo Estado afirmou que sua vontade é de acionar a Justiça, "pedindo indenização por me privar do meu lazer, pelo qual pago tão caro".

"Sou velejador e dou um duro danado para pagar a cara mensalidade da Marina em dia e só tenho, em tese, os fins de semana para usar o meu barco, porque no resto do tempo estou trabalhando para poder pagar as contas, incluindo a dita mensalidade", relatou ele, pedindo anonimato para conceder entrevista.

"Aí recebo uma correspondência da Marina dizendo que eu não vou poder usar o meu barco num determinado sábado do mês porque resolveu ganhar dinheiro alugando o espaço para um evento. Por que não fizeram o sorteio num dia de semana?"

Detentora da concessão do local, a MGX, controlada pelo empresário Eike Batista, enviou uma carta para os sócios da Marina informando que "a Baía de Guanabara, as vias navegáveis e as áreas abrigadas da Marina (inclusive a área de atracação) serão fechadas no dia 30 de julho".

Além disso, há um aviso também que, neste período, as lojas e o estacionamento não vão funcionar.

"Satisfeito ninguém está", disse Altenir Rodrigues, dono de uma lancha. Ele já arrumou outro programa para este fim de semana: vai a Petrópolis, na região serrana, para descansar e participar de uma festa junina.

A Marina faz parte do Parque do Flamengo, é banhada pelas águas da Baía de Guanabara e serviu em 2007 aos Jogos Pan-Americanos como local da disputa de provas de iatismo.