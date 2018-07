Sogra de Kaká ironiza Mano Menezes no Twitter Após Mano Menezes, ter sido parado em uma blitz sem habilitação e ter se recusado a fazer o teste do bafômetro, o assunto ganhou destaque nas redes sociais e foi comentado por uma "twiteira" em especial: a sogra de Kaká, do Real Madrid, Rosangela Lyra. A mãe de Carol Celico, mulher de Kaká, aproveitou a confusão para criticar o técnico: "Mano Menezes se recusa a fazer teste de bafômetro, tem carro apreendido. Pergunta de todos: será que ele estava sóbrio quando não chamou Kaká?", escreveu Rosângela. A Federação Polonesa autorizou o amistoso da seleção contra o Japão, na Polônia, em 16 de outubro, em Breslávia.