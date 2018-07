Solidariedade Olímpica vai ajudar 15 jovens atletas brasileiros

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta quarta-feira o nome dos 15 atletas do País que receberão uma bolsa do Comitê Olímpico Internacional (COI) para tentarem uma vaga nos Jogos do Rio/2016. Entre os jovens beneficiados com uma verba total de R$ 35 mil pelos próximos dois anos estão potenciais medalhistas como o nadador Matheus Santana e a ginasta Flávia Saraiva, ambos campeões olímpicos da Juventude em Nanquim (China), no mês passado.

O COB não explicou os critérios da escolha, apenas que a seleção foi feita pelo em conjunto com as confederações, "levando-se em conta o potencial de participação nos Jogos Olímpicos e o fato de não receberem outro tipo de auxílio, como patrocínios individuais, Bolsa Pódio ou apoio das Forças Armadas".

Na lista de garotos chama a atenção o nomes de Diogo Sclebin, atleta de 32 anos que é apenas o 47.º colocado do ranking mundial do triatlo. Também foram selecionados, entre os mais velhos a canoísta Ana Paula Vergutz (25 anos) e a boxeadora Flávia Figueiredo (24).

O Solidariedade Olímpica é um dos mecanismos do COI para reverter, para o desenvolvimento do esporte, o dinheiro arrecadado com patrocínios e venda de direitos de transmissão. Entre os selecionados estão Gabriela Cechini (esgrima), Hugo Calderano (tênis de mesa), Matheus Santana (natação), Monique Araújo (levantamento de peso) e Ygor Coelho (badminton), todos com potencial olímpico.

As bolsas vão cair na conta do COB a cada quatro meses e serão repassadas enquanto os atletas estiverem lutando por uma vaga nos Jogos do Rio. Também foram selecionados Monique Araújo (boxe), Ingrid Oliveira (saltos ornamentais), Jéssica Reis (atletismo), Lohaynny Vicente (badminton), Luiz Altamir (natação) e Mateus Machado (levantamento de peso).