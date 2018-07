Sollys Osasco mantém tradição e está na final

O Sollys Nestlé manteve a tradição e o time de Osasco vai disputar sua 12.ª final de Superliga Feminina. Ontem, a equipe garantiu classificação ao derrotar com facilidade a Amil por 3 sets a 0 (25/19, 25/16 e 25/20) em Campinas. A equipe espera o vencedor do confronto entre Sesi e Unilever para a decisão.

"Suportamos bem a pressão e conseguimos fazer o nosso melhor jogo, jogar bem e chegar à vitória, chegar à decisão novamente", avaliou a ponta Jaqueline, de Osasco. "Temos três semanas para descansar e trabalhar forte, o campeonato será decidido em apenas uma partida e tudo precisa ser bem feito."

No time da Amil, o técnico José Roberto Guimarães foi crítico. O treinador não escondeu que esperava mais combatividade de sua equipe contra o Osasco e pediu uma revisão do sistema de ranqueamento para a próxima temporada. Mas o saldo final, segundo ele, foi bom. "Chegamos à final do Paulista e à semifinal da Superliga e isso é muito positivo em termos de resultado geral para um time de primeiro ano."

Hoje o Sesi luta por sua sobrevivência. Diante de sua torcida, o time perdeu para a Unilever o primeiro jogo da série melhor de três na semifinal e precisa ganhar no Maracanãzinho, a partir das 10h, para provocar a realização do terceiro jogo. A Globo transmite.

Masculino. O Sesi defende hoje a presença paulista na semifinal da Superliga Masculina contra o Canoas, às 21h30, em seu ginásio, na capital paulista. Como São Bernardo e Medley/Campinas foram eliminados, a equipe é a única sobrevivente do Estado e precisa vencer o jogo decisivo da série melhor de três partidas para seguir adiante.

Dos confrontos das quartas de final, dificilmente alguém apostaria que o Volta Redonda, estreante em playoffs, ameaçaria o atual campeão da Superliga, o Sada Cruzeiro. Ainda mais quando o time mineiro venceu a primeira partida, em casa, por 3 sets a 0. Mas o Volta Redonda derrotou o rival por 3 sets a 2 diante de sua torcida e levou a série para o jogo decisivo, hoje, às 16 horas, em Contagem.