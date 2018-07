Solonei sonha com a glória em casa na Corrida de São Silvestre

Solonei Rocha da Silva é a principal esperança brasileira para superar os africanos e vencer a São Silvestre, que será disputada nesta quinta de manhã pelas ruas de São Paulo. E ele tem motivação de sobra para dar ao País uma vitória que não vem desde 2010, quando Marilson Gomes dos Santos cruzou em primeiro lugar: colocar seu nome na história, mostrar que merece ser o único brasileiro garantido na maratona dos Jogos Olímpicos do Rio e usar o resultado como injeção de confiança para a próxima temporada.

“Daqui para a frente todas as provas e todos os treinos serão feitos pensando na Olimpíada de 2016. Eu respiro o esporte e penso em todas as possibilidades. Vou fazer o melhor para tentar vencer. Sei que ganhar a São Silvestre é para pouquíssimos atletas, é uma façanha. Entrar em 2016 com esse título seria motivo para comemorar muito”, disse.

Solonei vai competir na São Silvestre pela terceira vez. Sua estreia foi em 2007, quando ainda era coletor de lixo em Penápolis, no interior de São Paulo. Em 2009, já como atleta profissional, terminou em 13º. E agora chega pensando grande, mesmo sabendo que os africanos são favoritos. “Todo atleta vem para a São Silvestre para fazer um bom papel. Vou brigar de igual para igual com qualquer um.”

Embora sua especialidade seja a maratona, ele sabe qual é a receita para se dar bem numa prova que é quase três vezes mais curta. “É preciso imprimir um ritmo forte e estar em um bom dia. Mas existe uma grande diferença dos 42 quilômetros para os 15. Quanto menor a distância, a prova fica mais intensa, e você corre mais forte, mais rápido. Na maratona a gente fica com receio de sair forte, porque pode faltar fôlego para terminar a prova.”

Único brasileiro já garantido na maratona na Olimpíada, por ter feito o índice e ter ficado entre os 20 mais bem colocados no Mundial de Atletismo de Pequim, Solonei garante que isso dá uma certa tranquilidade para treinar. “Como estou garantido, isso tira um peso da cabeça.”

Outros nove atletas também têm índice e, se a Olimpíada fosse hoje, Marilson Gomes dos Santos e Paulo Roberto de Almeida Paula iriam para os Jogos por terem os melhores tempos. Só que Paulo Roberto está reclamando publicamente do critério da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) que já garantiu Solonei no Rio.

No momento, Paulo Roberto é o primeiro a sair da lista caso outro atleta faça uma marca melhor. A bronca está porque seu tempo (2h11min02s) é melhor do que o de Solonei (2h13min15s), que se garantiu via Mundial.

“Ele anda falando pelos cotovelos. Tem de mostrar na rua, correndo. Vou ignorar o que ele está falando e pensar em mim. O dia em que ele for campeão dos Jogos Pan-Americanos ou da Maratona de São Paulo ele fala. Vou pensar na São Silvestre e espero que ele venha competir para a gente ver na prova quem é melhor”, desabafa Solonei. Paulo Roberto ameaçou não competir mais, porém retirou o kit de participante e está inscrito.

Solonei evita aumentar as polêmicas e quer pensar apenas em fazer seu papel. Por isso, evita até eleger o adversário mais duro. “Não tem como falar um só. Tem muita gente capacitada para vencer a São Silvestre.”

Um forte rival é Edwin Kipsang Rotich, queniano que ganhou a prova em 2012 e 2013. Ele diz que se espelha em seu compatriota Paul Tergat, que fez história na corrida em São Paulo com cinco vitórias. “Ele me serve de inspiração. Quero me aproximar dele ganhando meu terceiro título. Eu treino duro, esse é o único segredo para vencer. No Quênia o ritmo é muito forte”, afirma.

A largada no masculino será às 9h da manhã. Antes, às 8h40, haverá largada da prova feminino, na qual Joziane Cardoso e Sueli Pereira da Silva tentarão acabar com a hegemonia das corredoras africanas.