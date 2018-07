Some a renda de amistoso do Brasil no Zimbábue A renda do jogo entre o Brasil e o Zimbábue, amistoso que a CBF promoveu antes da Copa do Mundo da África do Sul, desapareceu e virou caso de polícia. A empresa Kentaro, que detém os direitos sobre a organização dos amistosos da seleção brasileira, entrou na Justiça contra a Federação do Zimbábue, cobrando US$ 620 mil que, acredita, deve ser sua parte.