Somos emotivos

É comum grandes jogadores de basquete da NBA terem aproveitamento fantástico em todos os fundamentos do jogo, menos no lance livre. O passe, no futebol, é a mesma coisa. Os grandes lançadores que vi jogar eram jogadores de admirável frieza. Frieza por exemplo de Didi, na Copa de 1958, quando, depois do gol da França, caminha calmamente com a bola debaixo do braço e a coloca no meio do grande círculo, num quase ritual de autocontrole e precisão que deve ter deixado a França preocupada. O Brasil acabou ganhando por 5 a 2.

Tudo isso para dizer que os passes pavorosos, inaceitáveis, que ocorrem atualmente nos campos brasileiros, e em especial na seleção, são explicáveis e tem causas naturais. Elas atendem por nome, sobrenome e rostos conhecidos. São aquelas pessoas que deveriam ficar sentadas junto com os reservas no banco, mas que, ao contrário, nunca sentam no banco e ficam como possessos gesticulando durante o jogo todo berrando, dando instruções, chamando a atenção de um e outro. Durante um bom tempo tive a impressão que os jogadores não ouviam nada e fingiam acatar as ordens apenas para agradar ao apoplético treinador. Hoje estou convencido que ouvem, e ouvem muito bem. E são tremendamente afetados por aquela presença sempre vigilante, como um guarda de prisão, sempre atenta para a possibilidade de um erro, sempre com um chicote invisível na mão, na tarefa de exigir mais esforço, mais marcação.

Poucas vezes um treinador pede calma. Quando pede é porque, pelo descontrole dos jogadores, percebe a ameaça de uma goleada. Pede calma, depois de tudo perdido. Esses berros e essas instruções não deveriam acontecer, porque só servem para desconcentrar o jogador e afetar sua capacidade de raciocínio próprio. De fato, a grande lição que apreendemos da Alemanha, se conseguirmos apreender alguma lição, vem do banco. Fiquei a Copa inteira observando Joachim Löw.

Tive a grata satisfação de vê-lo muitas vezes apenas sentado no banco observando o jogo. Quando levantava era também para observar melhor alguma coisa e cochichar com seus auxiliares. Não o vi gritar uma única vez com jogador algum, muito menos berrar convulsivamente ou fazer sinais cabalísticos com as mãos. Até na comemoração dos gols era quase discreto. A Alemanha não errava passes.

No nosso banco Felipão se esgoelava, berrando, fazendo gestos e agindo como se tivesse sido tomado por um acesso de loucura, sobretudo na comemoração dos gols. E o Brasil errava um passe atrás do outro. Não adianta depois chamar psicólogos para resolver o problema. Geralmente quem precisa de psicólogos são os próprios treinadores. A causa não é evidentemente Felipão, mas uma sucessão de treinadores que acompanharam os primeiríssimos passos de muitos desses jogadores. O problema começa lá na base. Cansei de ver jogos das categorias inferiores onde o treinador se comportava exatamente como o treinador das equipes profissionais.

Tratava jogadores como crianças que precisam do guia. Porque somos emotivos, choramos e amamos nossos filhos. E eles nos amam e também choram. É necessário, portanto, guiar seus passos em qualquer circunstância da vida. E o treinador é o papai que essas crianças, alguns com mais de trinta anos, precisam para jogar representando seu país. Do campo, jogam com um olho no papai e outro na bola. E erram.