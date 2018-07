Sonho livre

Como, meu amigo?! Acha que tem exagero nisso? Engano seu. O que, tempos atrás, parecia competição definida, encerrada e envelopada, com a taça pronta a ser entregue para o Cruzeiro, neste momento virou reta final de alta emoção. Para começo de conversa, o tricolor contribui com resultados consistentes - nas últimas dez apresentações colecionou seis vitórias, contra dois empates e duas rodadas. Colou nos mineiros, que no mesmo período oscilaram mais, e ontem levou susto danado, ao levar o primeiro gol do lanterna Criciúma; virou na segunda etapa e sustentou os mesmos 5 pontos na frente de todos.

A enorme vantagem cruzeirense já foi maior, diminuiu, ao longo da maratona nacional, e aí entra em cena a segunda parte do papo. Na teoria, e apenas nesse terreno, a caminhada do São Paulo nas cinco rodadas restantes parece menos complicada do que a do rival. Terá Inter (c), Palmeiras (c), Santos (f), Figueirense (c) e encerra com o Sport no Recife. O Cruzeiro topa com Santos (f), Grêmio (f), Goiás (c), Chapecoense (f) e fecha com Flu, no Mineirão. Ambos têm desafios paralelos, na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

A superação são-paulina bateu firme nos 2 a 1 sobre o Vitória, na tarde de ontem, no Barradão. Muricy quebrou a cabeça para compor a equipe que inicialmente mandou a campo. Estuda daqui, analisa dali, deixou no banco titulares como Michel Bastos, Kaká, Alan Kardec, Paulo Miranda para não acabar com o fôlego de todos. E seu deu bem. Contou com Luis Fabiano esperto e decisivo - abriu o placar e deu o passe para o segundo e definitivo.

Além disso, Muricy recorreu a Kaká (autor do gol), a Michel e a Paulo Miranda quando percebeu que aumentava o sufoco do Vitória. Ou seja, dose certa no rodízio. Afirmar que o São Paulo jogou o fino seria distorção. Foi para o gasto - e, por justiça, se deve lembrar que o pessoal passou a semana mais em voos do que em terra. Domingo esteve em Criciúma, na quarta em Guayaquil e ontem em Salvador. Haja milhagem! E haja pernas e fôlego!

O importante, para o São Paulo, foi pegar embalo no sprint, e com o crescimento de rendimento de vários jogadores. Detalhes que justificam o avanço na Sul-Americana e a cadência segura no Brasileiro, sempre atento a vacilos do líder Cruzeiro, já vulnerável. Pontos corridos não são o túmulo do futebol como muitos apregoam.

Corinthians vivo. Guerrero, pra variar, fez o gol (no começo do jogo), depois o time todo se desdobrou para segurar a vantagem. Pronto, bastou para bater o Santos por 1 a 0, ir a 57 pontos e ficar na boca de espera para reentrar no G-4. Mesmo com monte de empates, tem esperança.

Alerta, de novo. O Palmeiras acordou no segundo turno, reagiu, melhorou, ganhou pontos importantes. Mas continua com medo da Série B, por próprias limitações. A derrota para o Atlético-MG (0 a 2) na noite de sábado, no Pacaembu, não só foi merecida, como revelou que as falhas permanecem e a torcida ficará até o final com o coração na mão. Com 39 pontos, o Palmeiras está no blocão dos ameaçados, que conta com Figueirense, Chapecoense, Coritiba, Vitória, Botafogo, Criciúma, Bahia. Nenhum deles caiu, nem se safou.

Que surra! O Grêmio se aprumou com Felipão, entrou com tudo na luta por vaga na Libertadores e o fez, ontem, em grande estilo, com os 4 a 1 pra cima do Inter. Goleada com autoridade, resultado para inflar o ego de um técnico e para murchar a bola de outro. Difícil imaginar Abel no Colorado em 2015...