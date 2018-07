'Sonho, um dia, voltar a dirigir a seleção brasileira'

Entre as muitas conquistas que tem no currículo, Luiz Felipe Scolari destaca, claro, a Copa do Mundo de 2002 pela seleção, na Coreia e no Japão. Foi o último título de Mundial alcançado pelo Brasil, que fracassou em 2006 ao cair diante da França, nas quartas de final, em Frankfurt, na Alemanha. Ele conseguiu aliar resultado a um futebol bonito e obteve sete vitórias nos sete jogos disputados, objetivo de Dunga, a partir do dia 11, na África do Sul. O treinador assumiu a equipe em 2001, nas Eliminatórias, e se despediu ao final da Copa na Ásia. Ao contrário de Dunga, chegou ao início da competição com o time em baixa, depois de fraca campanha nas Eliminatórias e na Copa América. Felipão garante: quer, um dia, voltar à seleção.

Você costumava dizer que não tinha o sonho de treinar o Brasil. Quem o convenceu?

Foram dois jantares em Belo Horizonte - em que tive de pagar a conta -, em que estavam o Sandro Rossel, o Gilmar Veloz e o Pepe, que me mostraram algumas outras faces do que era a seleção, e também meu fiel companheiro Murtosa, que estudou os adversários e o que precisávamos para nos classificar.

A campanha nas Eliminatórias não foi boa. Como você conseguiu mudar o time para a Copa?

Depois da classificação começamos novo processo de avaliação, sem pressão, e pudemos formar um grande grupo.

Qual a importância de Ronaldo?

Meu contato com ele foi mais por meio do Departamento Médico, dirigido pelo Dr. Runco, que foi o grande responsável pela recuperação do Ronaldo. Aos poucos fomos criando uma ótima amizade.

E o Rivaldo?

Com ele foi um pouco diferente. Tentei dar-lhe mais confiança e assumi publicamente que, mesmo que jogasse mal dez jogos, eu ainda assim acreditava no seu potencial. Ele foi importantíssimo.

Qual era o ponto forte daquela seleção?

Era o clima de trabalho, a amizade e a qualidade dos nossos atletas.

Qual foi o jogo mais difícil?

Foi contra a Bélgica, que não tinha nada a perder.

Muitos jogadores que nem entraram em campo elogiam você, como o Rogério Ceni...

Gostaria de ter colocado em campo todos os atletas que lá estavam, mas não deu. Por isso, sempre valorizei mais aqueles que não estavam jogando, porque precisavam da minha atenção. Até para lhes explicar minhas opções. O Rogério Ceni foi especial, pois tinha liderança, treinava muito e estava pronto para qualquer situação. Participava ativamente de tudo.

Quando você perdeu o Emerson, seu capitão, escolheu o Cafu para usar a tarja, mas nomeou outros atletas para dividir a responsabilidade. Por quê?

Depois de perder o (volante) Emerson, fiz consulta à psicóloga Regina Brandão e ela, pelo conhecimento que tinha do nosso grupo, me sugeriu a múltipla escolha.

Qual a melhor lembrança daquela Copa?

Foram os jantares após os jogos, em que passávamos cinco horas à mesa rindo das coisas que o nosso chefe de segurança, o Sr. Castelo Branco, nos contava, e das brincadeiras que fazíamos com ele e em muitos momentos incluíamos os jogadores. Aí estava formada a "família Scolari".

Pensa em voltar a treinar o Brasil no futuro?

Sim, sonho ainda um dia voltar à seleção, mas não trabalho preocupado para chegar a esse objetivo. Se ocorrer novamente, será maravilhoso, se não ocorrer, digo que os momentos de nossa seleção de 2002 serão lembrados em todos os momentos e para sempre.