Sonnen poupa Shogun em coletiva, mas dispara contra Minotouro e Belfort

SÃO PAULO - O sempre provocativo Chael Sonnen demonstrou respeito a Maurício Shogun, a quem enfrenta neste sábado em Boston no UFC Fight Night Combate, na principal luta da noite. Mas, na coletiva oficial desta quinta-feira, o norte-americano não poupou Rodrigo Minotouro e Vitor Belfort.

"Shogun é um ex-campeão e uma lenda do esporte. Eu nunca o subestimaria, sei que ele pode me vencer e não escolhi lutar com ele", disse o norte-americano, para depois disparar contra os outros dois brasileiros. "Sou de um tempo em que a palavra ainda valia algo. O Minotouro disse que se lesionou a três semanas da luta contra Shogun. Eu já aceitei lutas com menos tempo que isso. Se você assina um contrato, tem que cumpri-lo. O show deve continuar. É por isso que, se o Minotouro ou o Vitor Belfort assinam um contrato, eu começo a treinar, pois sei que uma oportunidade vai aparecer."

Inicialmente, Minotouro estava escalado para enfrentar Shogun em Boston, mas o lutador pediu dispensa por motivo de lesão, abrindo caminho para Sonnen. Já Belfort desistiu de enfrentar Wanderley Silva em 2012 após machucar a mão durante os treinamentos.

Maurício Shogun, por sua vez, evitou dar declarações mais fortes, e disse que seu foco é ter chances de lutar pelo cinturão. "Sonnen sempre mostrou ter muito respeito a mim. Mesmo se ele começar a falar, não vai significar nada, meu desejo de vencer vai ser o mesmo. Meu objetivo é disputar o cinturão, e eu acho que uma vitória sobre ele ajudaria."

O duelo entre Shogun e Sonnen vale pelos meio-pesados. Se vencer, o brasileiro se credencia para disputar o cinturão da categoria, atualmente em poder do norte-americano Jon Jones.

UFC FIGHT NIGHT COMBATE

Sábado, 17 de agosto - TD Garden, em Boston

CARD PRINCIPAL

Mauricio Shogun x Chael Sonnen

Travis Browne x Alistair Overeem

Iuri Marajó x Urijah Faber

Matt Brown x Mike Pyle

Uriah Hall x John Howard

Michael Johnson x Joe Lauzon

CARD PRELIMINAR

Michael McDonald x Brad Pickett

Conor McGregor x Max Holloway

Mike Brown x Steven Siler

Diego Brandão x Daniel Pineda

Manny Gamburyan x Cole Miller

Cody Donovan x Ovince St. Preux

Ramsey Nijem x James Vick