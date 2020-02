Sons que embalam Filipinho: surfe e música unem as paixões da família Toledo

"Nós misturamos o surfe com a música e essa parceria não tem como dar errado", conta a atriz Ananda Marçal, mulher de Filipe Toledo. Ela sonha em seguir carreira como cantora e tem como principal incentivador o surfista, que se arrisca aprendendo a tocar instrumentos musicais para acompanhar a parceira.

O casal tem dois filhos, Mahina, 4 anos, e Koa, de 2. A música faz parte da família que vive a rotina do esporte com a carreira de Filipinho. Nas redes sociais, eles aparecem com frequência em vídeos e atraem milhares de fãs.

Em entrevista ao Estado, Filipinho conta que Ananda é muito crítica e convence-la a publicar as imagens é uma árdua tarefa. "Sempre quando gravamos vídeos ela diz 'não ficou legal esse' e demora muito para publicar. Eu já chego falando que precisa divulgar nas redes sociais. Quando colocamos lá, diversas pessoas elogiam a voz dela e eu questiono: está vendo?'"

Já Ananda, que fez parcerias informais com a cantora Mari Azevedo, namorada do atual campeão mundial Italo Ferreira, confirma ser "extremamente crítica" e diz que o retorno nas redes sociais fez ela tentar colocar a timidez de lado.

"Há dois anos eu comecei a postar os vídeos no meu Instagram e o Filipe adora. Eu vi que ele gosta desse lado da música. Nós começamos a aprender a tocar alguns instrumentos e o ukulele era algo fácil de se aprender. Depois disso o Filipe ficou pedindo e eu ensinei ele a tocar", conta Ananda. "Muitas vezes eu tenho dificuldade de cantar e tocar ao mesmo tempo, então ele me acompanha e fazemos vídeos super fofos".

Se no universo musical é Filipinho quem incentiva Ananda, no esporte é ela quem faz o papel de torcer para o sucesso do surfista. "Ela é uma grande peça nesse quebra-cabeça que faz eu ter bons resultados", diz.

PARCERIA NO SURFE

Filipinho é o atleta principal do Oi Hang Loose Pro Contest, realizado em Fernando de Noronha. A competição também serve como um período de férias para o casal e traz boas memórias para a família Toledo.

"Noronha foi uma surpresa para nós dois. Surgiu o convite para o Filipe participar do campeonato e ficamos super animados, porque a última vez que viemos aqui foi em 2015". Naquele ano, Ananda engravidou de Mahina, a filha mais velha, durante a viagem à ilha em janeiro.

Ananda costuma acompanhar o surfista em suas competições pelo mundo e diz que ter alguém da família por perto pode ajudar o vencedor de uma etapa do Circuito Mundial na última temporada. "Acho que ele se sente mais relaxado e menos preocupado quando tem alguém do lado. Nós somos casados, mas temos uma relação de amigos também. Ele se sente mais à vontade quando estou aqui".

Na torcida, Ananda costuma ficar nervosa esperando os resultados do surfista. "Eu amo estar com ele, fico realmente nervosa. É muito maluco porque eu tenho a sensação de que em cada bateria que ele passa é um sucesso para mim", explica. "É como se eu conquistasse aquilo com ele. Então ele sonha com o Mundial e se sente realizado até passando bateria de um QS (a divisão de acesso) e isso é algo que me deixa muito realizada porque eu sei que é o que ele ama fazer".