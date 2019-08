Sorocaba vence Corinthians nos pênaltis e avança à final do Mundial de Futsal

O sonho do Corinthians de conquistar o mundo foi interrompido neste sábado pelo Sorocaba. Após empate em 1 a 1 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação, o time do interior paulista levou a melhor nos pênaltis e avançou à final da Copa Intercontinental de Futsal, o Mundial da modalidade, que está sendo disputado em Bangcoc, na Tailândia.

Atual bicampeão do mundo, o Sorocaba vai em busca do tri contra o Boca Juniors. A final diante do time argentino está marcada para este domingo, às 8 horas (de Brasília). Mais cedo, às 5 horas, Corinthians e Barcelona jogam pelo terceiro lugar.

A semifinal foi eletrizante e com vários elementos que compõe um bom jogo de futsal: dribles, belos lances, drama e gol nos segundos finais. O primeiro tempo terminou sem gols, mas não foi por falta de tentativa dos dois times, principalmente do Sorocaba, que foi mais perigoso e chegou perto de marcar com Marinho, Leozinho, Lucas e Charuto. O goleiro Tiago, porém, teve boa atuação e salvou a meta corintiana.

Na etapa final, depois de muito insistir, o Sorocaba inaugurou o placar com Leozinho depois de uma triangulação com a participação de Rodrigo e Eder Lima e que terminou em conclusão certeira no gol de Tiago, que, desta vez, nada pôde fazer.

Em desvantagem, o Corinthians assumiu o risco e tentou o empate de todas as maneiras. Matheus, Murilo e Deives assustaram, mas foi Caio que empatou o jogo, a 16 segundos para o final da partida. O gol premiou o técnico André Bié, que arriscou ao colocar Renatinho na função de goleiro-linha.

O tempo extra foi tenso e sem gols. Quem mais se aproximou de balançar as redes foi Eder Lima, que finalizou à direita de Tiago. Nos pênaltis, o Sorocaba acertou todas as suas cobranças e garantiu sua vaga na final depois que o Corinthians desperdiçou a primeira batida com Murilo. Foi o suficiente para perder a chance de ir à decisão e ver o atual bicampeão ir em busca do tri.