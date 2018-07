Sorteio da chave principal do Brasil Open será hoje Os espanhóis Rafael Nadal e Nicolas Almagro (atual campeão), o argentino Juan Monaco e o francês Jeremy Chardy são os quatro principais tenistas que participarão do Brasil Open, torneio de nível ATP 250, entre os dias 11 e 17 de fevereiro, nas quadras de saibro do Ginásio do Ibirapuera. Com isso, eles entram diretamente na segunda rodada, disputada em São Paulo a partir da próxima quarta-feira.