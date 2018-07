Sorteio da Copa cria novos atrativos para primeira fase

SÃO PAULO - O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2014, realizado nesta sexta-feira, na Costa do Sauipe (Bahia), apontou os 48 primeiros jogos da competições. E, com eles, alguns atrativos extras para o segundo Mundial a ser realizado no Brasil. Entre elas estão um reencontro de irmãos e o duelo entre um eterno ídolo alemão e a sua seleção.

REENCONTRO

No dia 26 de junho, Alemanha e Estados Unidos vão se enfrentar na Arena Pernambuco. O confronto marca o reencontro de Jürgen Klinsmann, técnico da seleção norte-americana, com a Alemanha. O ex-atacante alemão disputou as Copas de 1990, 1994 e 1998, sagrando-se campeão no Mundial da Itália. No total, Klinsmann entrou em campo 17 vezes e marcou 11 gols pela seleção da Alemanha em Copas.

CONFRONTO DE GIGANTES

Itália e Inglaterra irão reeditar o confronto que definiu o terceiro lugar da Copa de 1990. Na ocasião, os italianos venceram por 2 a 1. Já Alemanha e Portugal farão a reedição da disputa pelo terceiro lugar no Mundial de 2006, quando os donos da casa levaram a melhor.

SEM CAMPEÕES

Como ocorreu com o Mineirão durante a Copa das Confederações, apenas partidas secundárias serão disputadas na Arena Pantanal, em Cuiabá. No dia 13, o Chile enfrentará a Austrália. Quatro dias depois, será a vez de Rússia e Coreia do Sul se enfrentarem. Depois, no dia 21, Bósnia e Nigéria jogarão pelo Grupo F. Por fim, a Colômbia pega o Japão no dia 24. Dessa forma, Cuiabá será a única sede que não receberá uma seleção campeã mundial.

IRMÃOS SE ENFRENTAM

O confronto entre Alemanha e Gana, válido pelo grupo G, colocará frente a frente os irmão Boateng. O fato ocorre pela segunda vez, já que as equipes se enfrentaram na fase inicial da Copa 2010 - a Alemanha venceu por 1 a 0. O meia Prince, de 26 anos, ex-Milan e atualmente no Schalke 04, é um dos líderes da seleção ganense. O lateral-direito Jérôme, de 25 anos, pelo Twitter, falou sobre o reencontro: "Estou muito feliz em poder jogar novamente depois da Copa 2010 contra meu irmão Kevin e Gana".

ALTA TEMPERATURA

Bósnia, Rússia e Suíça vão sofrer com o calor de Cuiabá e Manaus. As temperaturas nessas sedes chegam a 35ºC no mês de junho. O inverno bósnio, russo e suíço é rigoroso, com temperatura negativa. A Bósnia enfrenta a Nigéria no dia 21 de junho na Arena Pantanal. O local ainda será palco da partida Rússia e Coreia do Sul, dia 17. Em Manaus, a Suíça medirá forças contra Honduras. A partida será disputada no dia 25.

FINALISTAS DE 2010

Pela primeira vez nos 84 anos da Copa do Mundo os dois finalistas da edição anterior se enfrentarão ainda na fase inicial. É o caso de Espanha e Holanda, que se enfrentarão na Fonte Nova no dia 13 de junho. O jogo marcará a estreia das seleções na competição.

ARTILHEIROS

Os uruguaios Luiz Suárez e Edinson Cavani vão enfrentar Inglaterra e Itália na primeira fase da Copa 2014. Na temporada passada, os artilheiros foram destaque nas ligas locais. Suárez, atacante do Liverpool, marcou 23 gols e ficou na vice-artilharia do Campeonato Inglês. Já Cavani, jogando pelo Napoli, foi o principal marcador do Italiano, com 29 gols - o jogador defende atualmente o Paris Saint-Germain.

SÓ ATÉ AS OITAVAS

Se qualquer equipe do Grupo C avançar às quartas de final já terá alcançado um feito inédito. Isso porque nenhuma das equipes da chave nunca sequer passou das oitavas de final. Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão, assim, foram, ao lado do Grupo H, o mais fraco da Copa.

VAI CANTAR O HINO?

Carioca, Eduardo da Silva tem tudo para estar em campo na abertura da Copa do Mundo, no Itaquerão. Mas ele não irá defender as cores do Brasil. É que o jogador, naturalizado croata, deverá estar presente no elenco do time europeu no Mundial. Centroavante, pode substituir Mandzukic, que foi expulso no último jogo das Eliminatórias e está suspenso.