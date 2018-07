Sorteio da Copa facilita preparo das sedes, diz ministro

COSTA DO SAUIPE - A definição dos grupos da Copa do Mundo, em sorteio realizado na sexta-feira, vai facilitar a preparação das cidades-sede para receber os torcedores estrangeiros e nacionais, afirma o ministro do Turismo, Gastão Vieira. Para Vieira, o anúncio de quais jogos serão disputados em cada capital vai permitir aos organizadores locais a se adequarem às demandas dos turistas de cada país. Segundo o ministério, cada seleção vai exigir um perfil serviços e roteiros específicos.

"Agora, com a definição dos grupos para a Copa do Mundo, temos um cenário mais concreto que nos permite avançar no trabalho de preparação junto com as cidades-sede. Estou convicto que o evento será um sucesso", afirmou o ministro. Vieira afirmou que o ministério vai trabalhar em conjunto com cada sede para projetar estas adaptações. "Desejamos dar oportunidade para aqueles que não podem se hospedar em hotéis. Sem a participação das cidades-sede é impossível fazer qualquer plano de hospedagem alternativa. Temos que planejar em conjunto", declarou. De acordo com o ministério, estudo do IBGE mapeou 60 mil leitos de hospedagem alternativa nas 12 sedes, entre albergues, pensões e motéis.