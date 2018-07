Cabeça de chave, Brasil se dá bem no sorteio do judô no Pan-Americano

O judô dos Jogos Pan-Americanos começou nesta sexta-feira com o sorteio das chaves. O Brasil, que pretende ganhar medalha em todas as 14 categorias, tem todos os seus atletas como cabeças de chave. Por isso, todos eles estreiam direto na segunda rodada e precisam fazer apenas três lutas para ficar com o ouro.

Como cada chave não tem mais do que dois ou três atletas bem colocados no ranking mundial, na maioria das categorias os favoritos devem se encontrar apenas na final. É o caso de Mayra Aguiar com a norte-americana Kayla Harrison (até 78kg), Maria Suelen Altheman e a cubana Idalys Ortiza (+78kg), Tiago Camilo e o cubano Asley Gonzalez (até 90kg).

Quem deu mais azar foi Nathália Brígida. Convocada para que Sarah Menezes fosse poupada, a brasileira deve encarar, logo na segunda rodada, a argentina Paula Pareto, vice-líder do ranking mundial e medalhista olímpica.

"O sorteio foi bem interessante porque os nossos atletas saíram como cabeça-de-chave, cinco deles como número um. Os Jogos Pan-Americanos são uma competição dura porque é muito curta", comenta Ney Wilson, chefe da delegação do judô.

Victor Penalber se deu bem, porque o canadense Antoine Valois-Fortier, vice-líder do ranking mundial, não vai lutar. Assim, o brasileiro é favorito da categoria até 81kg. Terceiro melhor do continente no meio-pesado (até 100kg), o canadense Kyle Reyes também não vai disputar o Pan.

As primeiras categorias do Pan serão disputadas neste sábado. Irão ao tatame os brasileiros Nathália Brigida (48kg), Érika Miranda (52kg) e Felipe Kitadai (60kg). Nathália pega a venezuelana Andrea Gomes (67ª do mundo), Erika luta contra a dominicana Maria Garcia (90ª) e Kitadai tem pela frente o vencedor do duelo entre Luis Dama (México) e John Futtinico (Colômbia).