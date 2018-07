Sorteio pode complicar vida do Real e do Milan

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa dos Campeões, que será realizado hoje, às 8h30 (horário de Brasília), em Nyon, na Suíça, marca o início efetivo do torneio de clubes mais importante do planeta. Agora, na fase mata-mata, a disputa começa pra valer.

Nessa fase, que será realizada em fevereiro de 2013, enfrentam-se os campeões dos grupos contra os segundos colocados de cada chave. Os times não podem duelar com aqueles que já enfrentaram na fase de grupos, nem com seus conterrâneos.

A principal dúvida para o sorteio de hoje está relacionada ao rival do Real Madrid, um dos favoritos ao título, mas que se classificou em segundo lugar no Grupo D. O time de José Mourinho, que vive má fase no Campeonato Espanhol e tem 13 pontos de desvantagem para o líder Barcelona, poderá enfrentar, no pior dos cenários, o Bayern de Munique, vencedor do Grupo F e atual vice-campeão do torneio continental.

Um eventual tropeço nas oitavas de final pode precipitar a saída do técnico português - fato iminente na opinião dos jornalistas espanhóis em razão dos constantes atritos com o presidente do clube, Florentino Perez, e também com os próprios jogadores, como Casillas e Sérgio Ramos. Após o empate diante do Espanyol, por 2 a 2, em casa, o técnico admitiu que a conquista do título espanhol é praticamente impossível.

O mesmo raciocínio se aplica ao Milan. Vencedor da Copa dos Campeões em 2003 e 2007, mas que vive altos e baixos no Campeonato Italiano, a equipe de Massimiliano Allegri se classificou em segundo lugar no Grupo C e poderá ter outro gigante pela frente - prematuramente.

"Não é o momento de escolher adversários ou mostrar preocupação com o sorteio. Poderíamos ter feito jogos melhores na fase de grupos, principalmente em casa, mas podemos buscar a recuperação agora, nas oitavas de final", diz o técnico do Milan.

Emergentes. Por outro lado, também desperta interesse a definição dos rivais do Shakhtar Donetsk, segundo colocado do Grupo E, e do Málaga, campeão do Grupo C. As duas equipes fizeram excelentes campanhas e se tornaram as surpresas da edição atual da Copa dos Campeões.

Pelo desempenho na fase de grupos, o favorito para ultrapassar as oitavas de final, independentemente dos rivais, é o Manchester United. Classificado com duas rodadas de antecedência no Grupo H, o time de Alex Ferguson poupou os titulares nas duas últimas rodadas.

"Vivemos um bom momento, mas não podemos nos descuidar. Os jogos da Copa dos Campeões são extremamente difíceis. Temos de fazer um bom jogo na casa do adversário", diz o atacante Wayne Rooney.

Embora não tenha feito a melhor campanha da fase de classificação, o Barcelona continua como principal favorito, graças à fase exuberante de Messi. "O Barcelona ainda é uma equipe muito forte e principal candidata ao título", reconhece Rooney.

Liga Europa. O sorteio dos confrontos da Liga Europa também será realizado hoje, na Suíça, por volta das 11h (horário de Brasília). O Atlético de Madrid, atual campeão, conseguiu a classificação como segundo do Grupo B, e poderá enfrentar equipes fortes, como Lyon e Liverpool.