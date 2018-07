Sorteio põe Pedro Solberg/Evandro em 'Grupo da Morte' no Rio; mulheres dão sorte

Quem deu mais azar foi Pedro Solberg/Evandro. Eles estão no Grupo D, que tem também Samoilovs/Smedins. Os letões formam uma das duplas mais fortes do Circuito Mundial, tendo ganhado o Grand Slam de Olsztyn (Polônia), há três semanas, e também o Open de Antalya (Turquia), em maio.

O Grupo D ainda tem Schalk/Saxton, do Canadá, e Diaz/Gonzalez, de Cuba. Os canadenses fazem boa temporada e ficaram com o bronze no Major de Porec (Croácia), na semana passada. Os cubanos não disputam o Circuito Mundial, mas ficaram com o bronze no Pan de Toronto, no Canadá, no ano passado.

Avançam às oitavas de final os dois melhores de cada grupo, mais quatro dos seis terceiros colocados. Pedro e Evandro têm o fator casa a favor, mas não chegam a ser favoritos na chave, que é bastante equilibrada.

Alison e Bruno Schmidt, líderes do ranking mundial, deram mais sorte no Grupo A. Eles vão jogar contra Ranghieri/Carambula, da Itália, e Doppler/Horst, da Áustria, além de uma dupla que virá do Pré-Olímpico Mundial e pode ser do Canadá, da China ou da Venezuela. Essa definição acontece neste domingo.

Os brasileiros são favoritos, ainda que o duelo contra os austríacos tenha sido a final em Porec na semana passada. Na última sexta-feira, Alison e Bruno enfrentaram a dupla italiana em Gstaad, vencendo por 2 a 1.

FEMININO - Entre as mulheres, a primeira fase tende a ser tranquila. Larissa e Talita, no Grupo A, vão jogar contra Kolosinska/Brzostek (Polônia) e Fendrick/Sweat (Estados Unidos), além de uma dupla que vem do Pré-Olímpico Mundial. As polonesas não costumam ter grandes resultados, mas fizeram final do Grand Slam do Rio, em março.

Já Ágatha/Bárbara Seixas, no Grupo B, vão encarar Liliana/Elisa, da Espanha, Gallay/Klug, da Argentina, e uma equipe que virá do Pré-Olímpico. As espanholas são uma dupla com alguma regularidade, mas que não costuma ir longe no Circuito Mundial.