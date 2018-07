''Sou o homem mais feliz do mundo'', diz o técnico do momento

Um grupo bem dirigido e competente fez a Internazionale acabar na noite de ontem com um tabu de 45 anos sem conseguir erguer o troféu da Copa dos Campeões. Nesse time brilham brasileiros e argentinos, dirigidos pelo português José Mourinho, terceiro técnico da história a ser bicampeão da Europa por duas equipes diferentes.

Entre os brasileiros, o primeiro a dar entrevistas foi o lateral Maicon. "Estou muito feliz pela conquista, que vai para a história da Inter", disse. Questionado se a saída provável de José Mourinho alteraria seus planos em Milão, ele foi direto: "Não. Estou muito feliz em Milão e só quero fazer uma boa Copa do Mundo e depois ganhar mais títulos."

Já Milito, o atacante argentino que destroçou a zaga alemã marcando os dois gols da vitória italiana, mostrava-se emocionado com a conquista. "É uma sensação única", descreveu. "Tenho 30 anos, lutei sempre e nunca deixei de buscar o melhor."

Estrela da final, o sempre sóbrio Mourinho deixou-se levar pela alegria e rendeu homenagem a seu mestre, o treinador do adversário, Louis Van Gall, e também a dois heróis da conquista. "O adversário mais difícil era Van Gaal. O jogo foi decidido nos detalhes, como as defesas de Julio Cesar e os gols de Milito", afirmou, classificando a ponte do goleiro brasileiro no chute de Robben como "a defesa do jogo". "Sou o homem mais feliz do mundo. Fizemos uma Copa fantástica. Batemos Chelsea, Barcelona e Bayern", lembrou. Sem confirmar, ele deu sinais de que está mesmo de malas prontas para seguir para o Real Madrid.

O holandês Van Gaal demonstrou impaciência e mau humor nas entrevistas. "Se conversar um pouco comigo, talvez você aprenda", respondeu a um repórter. "Monto minhas equipes para jogar um futebol ofensivo, como o público quer", garantiu.