Soubak celebra 'maior passo' do handebol brasileiro

SÃO PAULO - O técnico da seleção brasileira feminina de handebol, Morten Soubak, exaltou neste domingo o histórico título mundial conquistado pela equipe nacional, que se sagrou campeã ao bater a Sérvia por 22 a 20, em Belgrado. Ele qualificou o feito como "o maior passo à frente" da história do handebol do Brasil. O treinador dinamarquês destacou que as brasileiras foram muito fortes ao suportarem uma pressão de cerca de 19 mil torcedores na Arena de Belgrado, fato que tornou a conquista ainda mais histórica. "Este é outro grande passo para o handebol brasileiro, provavelmente o maior até agora", ressaltou.

Soubak, que antes levou a seleção brasileira feminina ao quinto lugar no Mundial de São Paulo, em 2011, e ao sexto posto nos Jogos Olímpicos de Londres, no ano seguinte, agora acabou tendo o seu trabalho a longo prazo premiado em solo sérvio. "Estamos orgulhosos e também muito felizes, mas realmente mais orgulhosos do que felizes", enfatizou. Eleita a melhor jogadora deste Mundial, a brasileira Duda também celebrou muito a conquista da competição, mas admitiu certa surpresa com o fato de o País ter conseguido subir ao topo do pódio na Sérvia. "Tínhamos este sonho desde o início do torneio e passo a passo fomos crescendo como time, porque acreditávamos que éramos capazes de brigar pelas medalhas, mas não pela de ouro. Estou orgulhosa de fazer parte deste time", ressaltou.