Southampton vence fora de casa no Inglês e briga por vaga na Liga Europa

O Southampton tem agora 44 pontos, três abaixo do Manchester, que ainda jogará nesta rodada. O Liverpool tem a mesma pontuação do sétimo colocado, mas leva desvantagem nos critérios de desempate. Derrotado neste sábado, o Stoke City segue com 43, em nono lugar.

Para seguir nesta briga, o Southampton contou com atuação inspirada de Graziano Pelle. O italiano marcou os dois gols dos visitantes, ambos no primeiro tempo. Na segunda etapa, Marko Arnautovic descontou para os anfitriões. Nos acréscimos, o Southampton perdeu Sadio Mane, por expulsão, mas a baixa não influiu no resultado.

Em outro jogo do Inglês neste sábado, o Bournemouth bateu o Swansea City por 3 a 2, diante de sua torcida. Os gols foram marcados por Max Gradel, Joshua King e Steve Cook. Com o triunfo, o Bournemouth se afastou de vez da zona de rebaixamento e se consolidou no meio da tabela. Ocupa agora o 13º posto, com 38 pontos. O Swansea tem 33 e está na 16ª colocação, apenas uma acima da zona da degola.