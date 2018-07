Souza brilha e Corinthians vence no Sul

Saiu do Sul com algumas convicções. É possível ser competitivo sem Ronaldo. Souza, autor de seu segundo gol em dois jogos no Brasileiro, pode ser importante e o time, concentrado em uma única competição, está sabendo tirar proveito disso, com 100% de aproveitamento. A vitória por 2 a 1 valeu o primeiro lugar da competição.

A tarefa ficou mais fácil com um gol na primeira vez em que o time chegou ao ataque. Em cobrança de escanteio, Ralf subiu mais que o zagueiro Mário Fernandes e marcou de cabeça ? a bola ainda bateu na trave antes de entrar no gol de Victor.

Depois disso, o Corinthians passou a fazer o que mais sabe. Fechou-se no meio-campo e passou a impedir a aproximação gremista de sua área. Com três volantes ? Ralf, Jucilei e Elias ?, o trabalho ficou mais fácil. Obviamente, também atacou pouco.

O Grêmio, sem pelo menos cinco titulares ? faz jogo decisivo contra o Santos, na quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil ?, mostrou pouca criatividade. O ex-corintiano Douglas desta vez não esteve tão inspirado e a bola pouco chegou a Leandro e Bergson no ataque.

A melhor oportunidade dos gaúchos foi com Leandro, aos 29 minutos, que, dentro da pequena área, cabeceou fraco e possibilitou a defesa de Felipe.

No segundo tempo, o Grêmio começou assustando aos 2 minutos, em lance que Leandro pegou um rebote e chutou para fora.

Daí em diante, o Grêmio seguiu tentando fazer pressão, mas o Corinthians era firme na marcação. Aos 19 minutos, numa das poucas vezes em que os paulistas chegaram tocando a bola, Jucilei, um dos destaques corintianos, encontrou Dentinho livre na esquerda. O atacante cruzou, o goleiro Victor e o lateral Bruno Collaço falharam e Souza não teve trabalho para marcar.

Com vantagem considerável, o técnico Mano Menezes optou pela troca do atacante Jorge Henrique pelo meia Danilo, mudando do 4-3-3 para o 4-4-2.

O Grêmio, ao contrário, resolveu aumentar o número de atacantes. Além de Leandro e Bergson, o time passou a contar também com Jonas e Maylson. Na primeira jogada de Maylson, o atacante aproveitou falha do zagueiro William e bateu no canto de Felipe, aos 29 minutos.

Depois disso, o Grêmio até tentou pressionar, mas o Corinthians se manteve seguro e deu poucas oportunidades ao rival, garantindo um resultado que encerrou 11 anos sem vitórias no Sul e acabou com dois de invencibilidade gremista em Brasileiros dentro de seu estádio.