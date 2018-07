Souza, de dispensável a arma no Sul

Estreia no Campeonato Brasileiro, primeiro jogo após a eliminação da Libertadores, com apenas 10 mil torcedores no Pacaembu, numa tarde fria de dia das mães. Para piorar, 1 a 0 para o Atlético-PR no intervalo. O dia 9 de maio tinha tudo para seguir trágico ao Corinthians, num duelo após a eliminação com inútil vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1. Mas uma substituição, a entrada do contestado Souza, mudou tudo. O centroavante empatou o jogo contra os paranaenses e sofreu o pênalti da virada. Hoje, às 16 horas, diante do Grêmio, no Olímpico, o reserva vira titular e tenta não apagar a fama de herói que ganhou uma semana atrás.

Sem Ronaldo, poupado por causa de dores na coxa esquerda, Souza será o responsável pelos gols corintianos. Com o fim da numeração fixa, ele entrará com a camisa 9 e espera ter sorte para viver um dia de Fenômeno.

Contratado a peso de ouro do Panathinaikos, da Grécia, e com a fama de goleador, Souza nunca se firmou no Parque São Jorge. Sob a enorme responsabilidade de ser o reserva do craque do time e ganhando um alto salário (R$ 175 mil mensais) ele é bastante cobrado pela torcida e, em 60 jogos, anotou apenas 11 vezes.

Fora até da reserva em algumas partidas, sempre vê seu nome aparecer nas listas de dispensas. Basta surgir o assunto "cortar gastos", mais uma vez forte no clube, para ele encabeçar listas. Mas como Ronaldo dificilmente joga mais do que seis jogos em sequência, Souza vai ficando. E agora, com nova chance, sabe que pode, com gols, conquistar a torcida que já pediu sua cabeça e agora o ovaciona. "O torcedor apoiou a gente o tempo todo e a gente fica feliz. Com a torcida nos apoiando nós vamos fazer um bom Campeonato Brasileiro", declarou Souza, logo após o triunfo sobre os paranaenses.

Dureza. O Grêmio, na disputa das semifinais da Copa do Brasil, com o Santos (joga quarta-feira na Vila Belmiro), deve poupar alguns titulares. Mesmo assim, o técnico Mano Menezes prevê enormes dificuldades diante do ex-time, para quem sofreu uma de suas maiores surras no comando do Corinthians - 3 a 0 no ano passado, no Olímpico.

"Vamos jogar em Porto Alegre, onde o Grêmio não perde no Brasileiro desde setembro, outubro de 2008. É muito difícil jogar lá", lembra Mano Menezes. "O adversário vai deixar alguns jogadores fora. Mas repito: se não fizermos um bom jogo..."

Mano sabe da importância de somar pontos fora de casa e espera aproveitar o fato de o adversário ter outro compromisso em mente. "Sabemos a realidade das equipes que conquistaram título do Brasileiro: com exceção do último, todos os outros tiveram aproveitamento alto fora de casa. Quero que nossa equipe tenha essa motivação."