Souza é o sexto reforço do time para a Série A2 A Portuguesa anunciou ontem a contratação por empréstimo do meia Souza, de 33 anos, que estava no Cruzeiro. O jogador, que já defendeu São Paulo, Grêmio, entre outros, chega com contrato até o fim do ano e faz parte da negociação que levou o meia Ananias para o time mineiro. Souza é o sexto reforço para a disputa da Série A2 do Paulista. Antes, a diretoria tinha acertado a contratação do volante Correa, ex-Palmeiras, do zagueiro Moisés Moura e do meia Rafael Chorão. Além disso, o meia Henrique e o atacante Kempes, que estavam emprestados para outros clubes, voltaram.