Souza sai, mas parte do salário é do Corinthians

Muito criticado pelos torcedores do Corinthians, Souza acertou com o Bahia. Mas o clube paulista não está totalmente livre do jogador. Afinal, continuará pagando metade de seu salário (ele recebe R$ 170 mil). O atacante, que não fez sucesso no Parque São Jorge (72 jogos e 13 gols), chega ao clube baiano por empréstimo de um ano.

Além de Adriano, o Corinthians ainda busca a contratação de um zagueiro experiente e de um outro meia de ligação rápido. Dois nomes estão sendo analisados: Luisão, do Benfica, e Alex, ex-Inter e que está no Spartak, da Rússia. Cristian, do Fenerbahçe, Marcinho, ex-Flamengo e que está no Catar, e Willian, atacante do Figueirense, também devem chegar ao clube.

O Santos disputou sete jogos como mandante no Pacaembu neste ano e, segundo o presidente Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, o número será maior em 2011. "O artista precisa ir onde o público está. É um desperdício, um desrespeito o Santos não participar do espetáculo aos olhos desta torcida que extravasa o limite do nosso município", disse, fazendo uma ressalva: as partidas mais importantes - como as da Libertadores - continuarão sendo disputadas na Vila Belmiro.

O São Paulo soube ontem qual será seu adversário na Copa do Brasil. A equipe tricolor terá de enfrentar o Treze (PB) na primeira fase, no dia 15 de fevereiro, em Campina Grande.

O Palmeiras jogará contra o Comercial (PI). O confronto será no dia 23 de fevereiro, em Teresina. A direção alviverde está preocupada em segurar jogadores. Assim, quer renovar logo com Marcos Assunção para não perdê-lo para o Santos.