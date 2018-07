SP terá 'dia do futebol americano', mas diretores esperam mais

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, sancionou na última semana a lei nº 16.239/2016 que institui o dia 5 de março como “Dia do Futebol Americano”. O projeto, publicado no Diário Oficial em 2 de junho, foi criado pelo deputado estadual Wellington Moura (PRB).

Em entrevista ao Estado, o parlamentar afirmou que teve a ideia do projeto há cerca de seis meses, quando esteve presente em uma partida em Osasco. “Nunca tinha ido a um jogo de futebol americano antes, não conhecia as regras, não conhecia nada. Achei um esporte muito interessante. Vi quantas pessoas e famílias são interessadas por esse jogo.”

Presidente da Comissão de Assuntos Desportivos da Assembleia Legislativa, Wellington afirma que o próximo passo é negociar com as secretarias de Esporte e Cultura estadual e municipal para que, anualmente, sejam realizados eventos para divulgação e crescimento da modalidade.

Outras pessoas ligadas ao esporte no País aprovam a criação da data festiva, mas acreditam que os esforços do poder público não podem se limitar a isso. Atualmente, a modalidade não é muito apoiada pelos governos em geral. Os principais auxílios são observados nas cidades do interior ou em poucos Estados do País, como Mato Grosso e Paraíba. “Essa ajuda varia muito. Vai de uma simples cessão de campos para treinos ou jogos até patrocínios de algumas prefeituras”, explica Gustavo Sousa, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano.

Chama a atenção do dirigente esta ação partir de São Paulo, Estado com maior visibilidade do Brasil, o que deve incentivar outros locais a fazer o mesmo. “Acho que essa questão de data é importante quando conseguimos ter outras ações atreladas. Se, a partir de todo dia 5 de março, primeiramente pelo Estado de São Paulo, começarmos a focar em ações para prática, valorização e uso da modalidade para inclusão social, a tendência de ajudar a desenvolver e profissionalizar o esporte vai ser sempre maior”, esclareceu Sousa.

Eduardo Veronesi é jogador de futebol americano há dois anos. Começou no Palmeiras Locomotives após passar por uma peneira e, em março deste ano, fundou seu próprio clube com outros cinco sócios, o Mooca Destroyers. Para ele, a principal ajuda seria obtenção de recursos através das Leis de Incentivo ao Esporte. “Facilitaria na aquisição de patrocínios e, consequentemente, aumentaria a estrutura dos times, levando em breve à profissionalização."

“O futebol americano é muito inclusivo. A maioria das pessoas pensa que é um esporte só para os mais fortes, mas ele contempla todos os biotipos, do alto e lento ao baixo e rápido. Exige muita disciplina, tanto na questão física quanto mental”, completou Veronesi.

CENÁRIO ATUAL

Em 2016, a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) anunciou a unificação dos torneios nacionais da modalidade. Na divisão de elite, chamada Superliga Nacional, serão 31 equipes. Muitas delas são conhecidas pelo público por serem oriundas do de clubes do futebol tradicional, como Corinthians Steamrollers, Botafogo Reptiles, Santos Tsunami, Flamengo FA, Vitória FA e Vasco da Gama Patriotas. Na divisão de acesso são outras 33 agremiações, sendo oito na Liga Nordeste e outros 25 na Liga Nacional. Nesta última compete o Mooca Destroyers, concorrendo com Palmeiras Locomotives e Ponte Preta Gorilas.

O Timbó Rex, de Santa Catarina, foi o campeão do Torneio Touchdown de 2015, última edição antes da união com os outros campeonatos. Na Superliga, o melhor foi o João Pessoas Espectros, seguido pelo Coritiba Crocodiles; enquanto na Liga Nacional, o Sorocaba Vipers levou a melhor, à frente do Campo Grande Predators.