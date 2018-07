Spider espera adversário de combate entre St-Pierre e Condit

Há 18 meses fora do octógono, o campeão dos pesos-meio-médios, o canadense Georges St-Pierre, defende seu cinturão, neste sábado, em Montreal, em luta contra o americano Carlos Condit, que conquistou o título interino da categoria durante sua ausência.

O vencedor do combate participará de um dos projetos mais ambiciosos do UFC, uma luta contra Anderson Silva, o Spider, atual campeão dos pesos-médios. A futura luta vai determinar qual é o melhor lutador peso-por-peso do mundo. Neste sábado, o brasileiro tem presença confirmada na plateia do Bell Centre para ver de perto os movimentos do seu próximo adversário.

LUTA PRINCIPAL

Há exatos 568 dias, o canadense St-Pierre não participa de uma luta devido à lesões nos dois joelhos que o afastaram dos combates. Antes disso, o lutador se destacou pela atuação em oito anos no UFC, período em que foi derrotado apenas duas vezes e garantiu o título seis vezes consecutivas, um recorde na categoria.

Durante sua ausência, viu Diaz e Condit ganharem espaço na categoria e o americano levar o cinturão depois de uma decisão unânime dos jurados.

OUTROS COMBATES

Além do combate central, outras doze lutas estão marcadas para a noite deste sábado. Antes de St-Pierre x Condit, o coevento principal fica por conta do dinamarquês Martin Kampmann contra o americano Johny Hendricks. O primeiro vem de três vitórias seguidas, enquanto o segundo levou as quatro últimas lutas que disputou.

Dois brasileiros também sobem ao octógono em Montreal. O peso-leve Rafael dos Anjos enfrenta Mark Bocek e busca sua terceira vitória, enquanto o peso-pena Rodrigo Damm luta contra Antonio "Pato" Carvalho.

CARD PRINCIPAL

Georges St-Pierre x Carlos Condit

Martin Kampmann x Johny Hendricks

Francis Carmont x Tom Lawlor

Nick Ring x Costa Philippou

Mark Hominick x Pablo Garza

CARD PRELIMINAR

Patrick Côté x Alessio Sakara

Cyrille Diabate x Chad Griggs

Mark Bocek x Rafael dos Anjos

John Makdessi x Sam Stout

Antonio "Pato" Carvalho x Rodrigo Damm

Matt Riddle x John Maguire

Ivan Menjivar x Azamat Gashimov

Steven Siler x Darren Elkins