Spitz aconselha Phelps: menos é mais

Phelps, que completa 27 anos este mês, superou há quatro anos o recorde de sete ouros estabelecido por Spitz em 1972 e disputará a classificatória da equipe olímpica dos EUA, que começa nesta segunda-feira em Omaha, Nebraska.

Ele se inscreveu em sete provas individuais, que combinadas com três revezamentos podem potencialmente candidatá-lo a 10 medalhas de ouro nesta edição.

A expectativa para quantas disputas ele vai se classificar continua, mas Spitz disse que se estivesse em seu lugar iria querer "ir para vencer aos invés de colecionar medalhas de prata e bronze."

Isso poderia concentrar seus esforços nas provas em que é mais forte e nadar em seis eventos, incluindo os revezamentos.

"Eu preferiria ir e nadar seis provas e conquistar seis ouros do que alguns segundos e terceiros. Não importa para ele o que eu pense", disse Spitz, 62 anos, à Reuters em um café em Los Angeles.

"isso não importa para mim, só estou projetando meus pensamentos."

No período que antecedeu os Jogos de Pequim quatros atrás, grande parte da discussão em torno da Olimpíada foi focada se Phelps poderia superar o recorde estabelecido por Spitz nos Jogos de Munique em 1972.

Quando ele conseguiu, Phelps apareceu na capa da revista Sports Illustrated com suas oito medalhas de ouro sobre o peito, em uma imagem que remetia à icônica foto da década de 1970 do bigodudo Spitz com seus sete ouros.

O compatriota de Phelps, Ryan Lochte, 27 anos, se tornou um dos nadadores de mais alto nível que pode dar trabalho a Phelps na classificatória da equipe olímpica dos EUA para Londres.

Spitz, que também competiu no México em 1968, retirou-se das competições após os Jogos de Munique aos 22 anos, após conquistar nove medalhas de ouro, uma prata e um bronze.