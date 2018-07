Splitter tem melhor atuação na NBA, mas Spurs perde

A soberania de Splitter no garrafão contra um dos melhores pivôs do mundo se comprova pelo fato de que o brasileiro nunca havia tentado tantos arremessos numa mesma partida: 13. E também nunca havia acertado tanto, uma vez que fez 11 cestas desta forma. Ele também bateu o seu recorde pessoal de assistências, com quatro.

Mas Splitter não foi o único brasileiro a brilhar na noite de sábado na NBA. Poupado contra o Washington Wizards já pensando no jogo contra o New York Knicks, Nenê mostrou que a decisão de George Karl foi correta. Com 12 pontos e 13 rebotes de Nenê, o Denver Nuggets venceu a franquia nova-iorquina por 119 a 114, após duas prorrogações. Esta foi a terceira vez na temporada - a segunda seguida - que o brasileiro conseguiu um "duplo-duplo", com duas estatística de dois dígitos numa mesma partida.

O grande destaque do jogo, porém, foi o italiano Danilo Gallinari, que colaborou com 37 pontos e 11 rebotes. Al Harrington também foi bem: saiu do banco para fazer 24 pontos. Carmelo Anthony foi outro que teve "duplo-duplo", com 25 pontos e 10 rebotes. O Denver segue em segundo da Conferência Oeste, com 12 vitórias e cinco derrotas, apenas atrás do Oklahoma City Thunder, que tem 13 vitórias e três derrotas.

Anderson Varejão, porém, não manteve o nível dos compatriotas neste sábado, muito por conta da fragilidade do seu Cleveland. Fora de casa, o Cavaliers foi presa fácil para o Atlanta Hawks, que venceu por 121 a 94. O brasileiro liderou rebotes da sua equipe, com 9, mas anotou apenas três pontos, acertando uma de seis tentativas de arremessos de quadra. Joe Johnson foi o cestinha com 25 pontos.

No jogo mais aguardado do sábado, o Miami Heat contou com ótima atuação de LeBron James e Chris Bosh, que anotaram, respectivamente, 28 e 30 pontos, para vencer o surpreendente Philadelphia 76ers por 113 a 92, na Flórida. Com isso, o Miami ultrapassou o rival e assumiu a terceira colocação do Leste. Ambos têm 11 vitórias, mas o Heat perdeu uma vez a menos.

O líder do Leste e dono da melhor campanha da NBA segue sendo o irresistível Chicago Bulls, que recebeu o Charlotte Bobcats e venceu por 95 a 89, mesmo poupando Derrick Rose mais uma vez. O trio Luol Deng, Carlos Boozer e Richard Hamilton deixou de ser coadjuvante e cada um marcou mais de 20 pontos. Omer Asik ainda pegou 15 rebotes.

Já a Conferência Oeste é liderada pelo Oklahoma City Thunder que, neste sábado, passou pelo New Jersey Nets por 84 a 74. Kevin Durant até que foi discreto, com "apenas" 20 pontos, segundo pior desempenho dele no ano. O astro da franquia, porém, também pegou 15 rebotes e foi ajudado por 21 pontos do cestinha Russell Westbrook.

Atual campeão, o Dallas Mavericks venceu apertado o New Orleans Hornets, por 83 a 81. Dirk Nowitzki ficou no banco e não entrou em quadra. Estrela ascendente na NBA, o novato espanhol Ricky Rubio teve atuação de destaque, com 17 pontos e 11 assistências, na derrota do Minnesota Timberwolves para o Utah Jazz por 108 a 98.

Confira os resultados dos jogos de sábado na NBA:

Atlanta Halks 121 x 94 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 114 x 119 Denver Nuggets

Miami Heat 113 x 92 Philadelphia 76ers

Detroit Pistons 94 x 91 Portland Trail Blazers

New Jersey Nets 74 x 84 Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls 95 x 89 Charlotte Bobcats

Memphis Grizzlies 128 x 95 Sacramento Kings

New Orleans Hornets 81 x 83 Dallas Mavericks

Houston Hockets 105 x 102 San Antonio Spurs

Utah Jazz 108 x 98 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos de domingo na NBA:

Washington Wizards x Boston Celtics

Los Angeles Clippers x Toronto Raptors

New Jersey Nets x Charlotte Bobcats

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Indiana Pacers