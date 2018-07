Sport aproveita dois pênaltis perdidos pelo Vitória, vence e se afasta da degola

O Sport aproveitou que o Vitória perdeu dois pênaltis em lances consecutivos e venceu o duelo deste domingo por 1 a 0, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo levou o time pernambucano para a 13.ª colocação, com 37 pontos, e ainda mandou a equipe baiana para a zona de rebaixamento, na 17.ª posição com 35.

Os principais lances da partida aconteceram logo no início. O Sport, que contava com a estreia do técnico Daniel Paulista, abriu o marcador aos 5 minutos em chute de fora da área de Diego Souza. O Vitória foi para cima e teve duas grandes oportunidades desperdiçadas para empatar.

As duas contaram com grande colaboração do zagueiro Matheus Ferraz, do Sport. Aos 11 minutos, ele colocou a mão na bola e o árbitro marcou pênalti. Zé Eduardo foi para a cobrança, mas o goleiro Magrão pulou no canto direito para fazer a defesa.

No lance seguinte, Matheus Ferraz derrubou Cárdenas na área. Inicialmente, o árbitro apontou para escanteio. Os jogadores do Vitória ficaram indignados e foram para cima do juiz, que voltou atrás e assinalou nova penalidade. Aí não adiantou nada os atletas do Sport esbravejarem. Kieza foi para a bola e bateu na trave.

Os erros consecutivos abalaram a equipe visitante. Do banco de reservas, o técnico Argel Fucks gesticulava, pedia calma aos jogadores e aos mesmo tempo batia boca com o quarto árbitro. O Sport voltou a pressionar e perdeu boa chance com Rogério, que apareceu na segunda trave livre de marcação, mas furou a bola.

No segundo tempo, o time da casa manteve a superioridade e perdeu boas chances em bicicleta de Rodney Walace, que passou por cima do gol, e em chute de Rogério de fora da área, que saiu pela linha de fundo. O Vitória tinha Kieza muito isolado no ataque e não conseguia chegar ao gol de Magrão.

Empurrado por seus torcedores, o time pernambucano manteve o domínio. Apodi, que entrou no lugar de Everton Felipe, bateu de fora da área para boa defesa de Fernando Miguel. Na sequência, Vinicius perdeu boa chance de frente para o goleiro e Rithely obrigou ao camisa 1 do Vitória fazer nova defesa.

Nos minutos finais, o Vitória ficou com um a menos após a expulsão de Marcelo, que cometeu falta em Diego Souza e recebeu o segundo cartão amarelo. O time anfitrião tratou então de gastar o tempo, tocar a bola e comemorar a importante vitória na luta contra o rebaixamento.

O Sport agora tem uma missão complicada na próxima rodada do Brasileirão. Visitará no próximo domingo o líder Palmeiras, que está há 14 jogos invicto. O Vitória buscará a reação em partida contra o Cruzeiro, no estádio do Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 0 VITÓRIA

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Paulo Roberto, Rithely e Diego Souza; Everton Felipe (Apodi), Rodney Wallace (Neto Moura) e Rogério (Vinícius). Técnico: Daniel Paulista.

VITÓRIA - Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Euller; Amaral, Marcelo, Cárdenas (Serginho) e Tiago Real (Vander); Kieza e Zé Eduardo (Alípio). Técnico: Argel Fucks.

GOL - Diego Souza, aos 5 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Ferraz (Sport); Zé Eduardo, Kanu e Amaral (Vitória).

CARTÃO VERMELHO - Marcelo (Vitória).

ÁRBITRO - Andre Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 144.790,00.

PÚBLICO - 24.138 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).