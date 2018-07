Sport contrata atacante da seleção de Costa Rica que fez gol do título da MLS

Canhoto que atua pelos lados dos campos, Wallace fez carreira nos Estados Unidos, jogando pelo DC United, de Washington, pelo Portland e pelo Arizona United. Em dezembro, fez o segundo gol da vitória do Timbers sobre o Columbus Crew na decisão da MLS.

Depois, se transferiu ao Arouca, de Portugal, onde quase não teve oportunidades - entrou no final do segundo tempo de duas partidas. Era reserva de Maurides, ex-Internacional. Pela seleção da Costa Rica, não esteve na Copa do Mundo, mas jogou uma edição da Copa Ouro, em 2013. Na carreira, tem 17 partidas pela seleção.

"É um jogador de seleção e que foi um dos grandes destaques da última temporada da MLS. Já tínhamos tentado sua contratação recentemente, mas somente desta vez fomos felizes e estamos muito satisfeitos com o acerto. Certamente é um atleta que vai contribuir muito com o time treinado pelo Falcão", disse o diretor executivo de futebol do Sport, André Zanotta.

O Sport é o terceiro colocado do hexagonal do Campeonato Pernambucano - os quatro primeiros se classificam - e pega o CRB nas quartas de final da Copa do Nordeste. Em ambos os torneios, entretanto, o período de inscrições já se esgotou.

Recentemente o clube contratou o meia Diego Souza e o atacante Clayton, que estava no São José, do Rio Grande do Sul. Em fevereiro, fechou com Gabriel Xavier e Vinicius Araújo, do Cruzeiro. O elenco conta com dois colombianos e um chileno - Mark González, meia que é regularmente convocado para a seleção.