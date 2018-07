Sport derruba Duque e encosta no G-4 da Série B O Sport quebrou a invencibilidade do Duque de Caxias no Estádio de São Januário na noite desta terça-feira, ao batê-lo 3 a 1, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com isso, o time pernambucano encostou no G-4 e aumentou sua chance de brigar por uma vaga na elite.