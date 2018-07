Sport 'esquece' final e busca recuperação no Brasileirão diante do Cruzeiro Após uma semana de boas novidades, o Sport tenta somar os seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro neste domingo, em difícil duelo contra o Cruzeiro, às 19 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela segunda rodada.