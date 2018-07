Sport passa o Palmeiras O Sport venceu a Ponte Preta por 3 a 1, ontem, na Ilha do Retiro, passou a somar 30 pontos e continua na luta para fugir do rebaixamento. A equipe pernambucana ultrapassou o Palmeiras, que voltou a ser o 18.º colocado. O Sport abriu vantagem com gols de Rithely e Tobi, aos 32 e 38 minutos. Giancarlo descontou para a Ponte aos 46. Gilsinho fez o terceiro aos 35 do segundo.