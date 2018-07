Sport recebe o Fluminense para interromper sequência de derrotas O Sport recebe o Fluminense neste domingo, às 16 horas, na Ilha do Retiro, com o objetivo de acabar com o péssimo início de Campeonato Brasileiro. Após oito rodadas, o time pernambucano conquistou apenas uma vitória, dois empates e cinco derrotas. Assim, tem aproveitamento de apenas 20,8% dos pontos.